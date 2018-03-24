AK Parti Trabzon 6. Olağan Kongresine Doğru

AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, tüm Trabzonluları yarın gerçekleştirilecek AK Parti Trabzon 6. Olağan Kongresine davet etti.

Revi, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'a yapacağı ziyaret öncesinde hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Şimdi Trabzonlular büyük bir heyecanla Cumhurbaşkanımızın gelişini bekliyor." ifadelerini kullandı.

Kongrenin birlik ve beraberlik içinde gerçekleşeceğini vurgulayan Revi, şunları kaydetti:

"Tüm Trabzonluları yarın gerçekleştireceğimiz AK Parti Trabzon 6. Olağan Kongresine davet ediyorum. AK Parti kongrelerde küçülen değil, her kongrede daha da büyüyen bir partidir. Kongrede birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek kuruluşundan bu güne kadar görev yapan ve kongrede yeni görev alacak olan kardeşlerimizle güçlenerek büyüyeceğiz. Bu enerji ile birlikte 2019 seçimlerinden büyük bir başarı elde ederek hep birlikte 2023 hedeflerine ulaşacağız."

Revi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongreyi teşrifleri ile onurlandıracak olmasının heyecanlarını kat kat artırdığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhurbaşkanımız, Trabzon'umuza ayrı bir önem vermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız deyim yerindeyse Trabzon sevdalısıdır. Trabzonlular da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a aynı şekilde sevgi ve saygı duymaktadır. Bu sebeple Trabzonlular kongremize yoğun ilgi ve alaka göstermektedirler. AK Parti sevdalısı, Erdoğan sevdalısı vatandaşlarımızın kongremize ulaşımı noktasında her türlü planlamayı yapmış bulunmaktayız. Otobüslerimiz gün içerisinde dönüşümlü şekilde ring atarak vatandaşlarımızın Hayri Gür Spor Salonunda saat 15.00'da yapılacak kongremize katılımını kolaylaştıracaktır."