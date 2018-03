Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alarak bu harekatı hedefine ulaştıracağız." dedi.

Erdoğan, Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Trabzon 6. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşması sırasında, salonda bulunan ve üzerinde "Bizi Münbiç'e götür, Afrin'den bir şey anlamadık" yazılı pankartı okuyarak, "İnşallah hayırlısı olsun, götürmeden işi bitirelim." ifadesini kullandı.

Türkiye'yi büyütme, Türk milletini güçlendirme mücadelesinde hem içeride hem dışarıda pek çok engel çıkartıldığını ve çıkartılmaya devam ettiğini dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin sadece son 4-5 yılı dahi gözden geçirildiğinde hangi badirelerin atlatıldığını, hangi oyunların bozulduğunu, hangi tuzakların parçalandığının görülebildiğini söyledi. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bölgemizde uzun zamandır yaşanan kaosu, ısrarla ve bilinçli bir şekilde ülkemize sirayet ettirmek isteyenlerin senaryolarını hep boşa çıkardık. Bunun için kullanmadık araç, başvurmadık sinsilik bırakmadılar. Kendileri terör örgütleriyle yoldaş olanlar, dışarıya karşı da hakikatleri tersyüz edip bizi zan altında bırakmaya kalktılar. Suriye'de hayatta kalma mücadelesi veren Türkmen kardeşlerimize yardım için gönderdiğimiz tırların önünü içimizdeki hain iş birlikçileri vasıtasıyla kesip görüntüleriyle bizi köşeye sıkıştırmaya kalktılar. Bunu yapanlar, tek misyonu ülkemize karşı düşmanlık olan bir terör örgütüne 5 bin tır ve 2 bin kargo uçağı dolusu silahı teslim ettiler. Bununla da kalmayıp aynı terör örgütüyle iş birliği içinde bölgemizin altını üstüne getirmek pahasına, güya mücadele ettikleri DEAŞ'lıların sıkıştıkları Rakka'dan güvenle başka yerlere geçmelerine yardım ettiler. Baktık ki bunların derdi terörizmle mücadele değil, bölgemizi yeniden tanzim etmek. Kararı verdik ve sahaya girdik."

Bu kapsamda ilk olarak Fırat Kalkanı Harekatı ile terör koridoru projesine ilk darbeyi vurduklarının altını çizen Erdoğan, ardından Zeytin Dalı Harekatı ile bu koridoru Akdeniz'e bağlama çabasının önünün kesildiğine dikkati çekti. Erdoğan, "İnşallah, kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alarak, bu harekatı hedefine ulaştıracağız." diye konuştu.

"Kandil ve Sincar boşaltılmazsa, biz boşaltılırız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin gittiği her yere huzur, güven ve düzen getirdiğini gören bölgedekilerin, Türkiye lehine gösteriler yaparak terör hamilerine adeta şamar üstüne şamar vurduklarını anlattı.

Türkiye'ye Münbiç konusunda en başından beri verilen sözlerin gereğinin yerine getirilmesini talep ettiklerini yineleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Terör örgütünün Münbiç'e ilk geldiği 2016 yılındaki görüşmelerimizde Sayın Obama döneminde, başkanlarından, dışişleri ve savunma bakanlarına, ulusal güvenlik danışmanlarından genelkurmay başkanlarına kadar her seviyede verilen sözler vardı. Yönetim değişmiş olabilir ama devlette devamlılık esastır. Bunun için Amerika'nın bir an önce Münbiç'in denetimini terör örgütünden alıp, bölgenin gerçek sahiplerine devretmesi gerekir. Biz bu kardeşlerimizle birlikte kısa sürede Münbiç'i altyapısı ve üstyapısıyla ayağa kaldırır, ülkemizde yaşayan bölge halkının bir an önce evlerine dönmesini sağlarız. Şayet terör örgütü buradan çıkartılmazsa, o zaman bu işi bölge halkıyla birlikte biz yapmak mecburiyetinde kalırız.

Hiç kimse kusura bakmasın, ülkemizin ve milletimizin bekasının söz konusu olduğu bir yerde, kimsenin taktik hesabı, konjonktürel siyaseti bizi bağlamaz. Biz, elbette müttefiklerimize silah doğrultmayız ama gördüğümüz hiçbir teröristi de affetmez, indiririz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı durumun Kuzey Irak için de geçerli oluğunu vurgulayarak, "Kandil'deki ve Sincar'daki teröristler derhal boşaltılmazsa bu işi bizzat yapmak bizim için kaçınılmaz bir durum haline dönüşür." dedi.

Topraklarının egemenliği konusunda hassas olanlardan bu hassasiyeti önce terör örgütlerine karşı göstermelerini beklediğini ifade eden Erdoğan, "Hassassanız, terör örgütünün orada ne işi var? Hadi gönder, gitsinler. Orada işgalci gibi duruyorlar. Bunlar terörist. Teröristlerin cirit attığı bir yerde egemenlik lafı etmek boş bir iştir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Suriye'de veya Irak'ta, kimsenin tek karış toprağında gözü olmadığına işaret eden Erdoğan, "Bize tehdit oluşturacak olan teröristleri de biz halleder geçeriz. Her iki yerde de öncelikli amacımız, ülkemize yönelik tehditleri ortadan kaldırmaktır." diye konuştu.

"Onlar imhaya, biz ihyaya gideriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin güney sınırlarının ötesindeki her istikrarsızlığın, ülkeye büyük mülteci akınına yol açtığını belirterek, Irak'tan 50 bini aşkın mültecinin Türkiye'de bulunduğunu anımsattı. Sınır ötesi operasyonlarında, bölge halkının huzurunu ve güvenliğini tesis ederek, sığınmacıların da yurtlarına dönmelerinin de amaçlandığını dile getiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Dikkat ederseniz gittiği hiçbir yerde ülkemize işgalci davranılmıyor. Tam tersine adım attığımız her yerde samimi bir sevgiyle ve umutla karşılanıyoruz. Diğer ülkelerle ve terör örgütleriyle bizim aramızdaki fark budur. Onlar öldürmeye gelir, biz yaşatmaya gideriz. Onlar yıkmaya gelir, biz inşa etmeye gideriz. Onlar imhaya gelir, biz ihyaya gideriz. Onlar bölgenin tarihine ve insanların kültürüne hoyratça saldırarak gelir, biz ortak değerlerimize sahip çıkmaya gideriz. Onlar, masum insanların onurlarına el uzatmak için gelir, biz namuslarını ve geleceklerini güvence altına almaya gideriz. Onlar, teröristlerle birlikte gelir, biz bölgenin asli evlatlarıyla birlikte gideriz. Onlar işgale gelir, biz kurtarmaya gideriz. Aramızdaki fark, işte bu kadar açıktır, bu kadar nettir, bu kadar kesindir. Çünkü biz Türkiyeyiz, çünkü biz Türk milletiyiz. Anadolu'daki bin yıllık varlığımız boyunca biz mücadeleyi hep verdik. Karşımızdakiler hep farklı kimliklere, farklı kılıklara ve farklı isimlere sahip olsa da aslında hep aynı düşman vardı."

Erdoğan, Irak ve Suriye'de yaşananların Türkiye'de yaşanılmasına asla izin vermeyeceklerini vurgulayarak, "Bunun için gerekiyorsa sınırlarımız boyunca yığılan terör örgütlerinin üzerine sonuna kadar gideceğiz. Nereye kadar kaçarlarsa, oraya kadar kovalayacağız." dedi.

Kongreden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hayri Gür Spor Salonu'nda konuşmasına başlamadan önce tribünlerde kendisi için hazırlanan koreografiyi izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın yer aldığı, üzerinde "Böyle bir evlat yetiştirdiğiniz için bu millet size minnettardır. Durmak yok yola devam, hedef 2023 asla yanız değilsin başkanım" yazılı koreografi sunuldu.

Bu sırada tribünlerde, üzerinde "Ümmetin umudu Recep Tayyip Erdoğan" yazılı dev pankart açıldı.

Kongrenin gerçekleştirildiği salonda, üzerinde "Reis bizi Münbiç'e götür, Afrin'den bir şey anlamaduk", "Zeytin Dalı Harekatı onurumuzdur", "Bize her yer Trabzon, bize her yer Afrin" yazılı pankartlar dikkati çekti.

Konuşmasının ardından AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi tarafından günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim edildi.

Kongre dolayısıyla Hayri Gür Spor Salonu çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken denizden, sahil güvenlik ve deniz polisince botlarla tedbir alındı.

Kongreye, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Çiğdem Karaaslan, Hayati Yazıcı, Mahir Ünal, Mustafa Ataş ve Ravza Kavakcı, bölge milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ile partililer katıldı.

AK Parti'nin kongresinde MHP Trabzon İl Başkanı Nihat Birinci de bulundu.

(Bitti)