AK Parti Trabzon 6. Olağan İl Kongresi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Benim tanıdığım Muhsin Yazıcıoğlu, vatan ve millet aşığı bir dava adamıydı. Milliydi, yerliydi. Böyle bir insan hayatta olsaydı, eminim 15 Temmuz'da darbecilere karşı bizimle omuz omuza mücadele verirdi. Eminim Fırat Kalkanı Harekatı'ndan bizim kadar heyecan ve gurur duyardı. Eminim Zeytin Dalı Harekatı'mızdaki başarımızdan bizim kadar samimi şekilde o da aynı heyecanı duyardı. Yaşadığımız her hadisede yokluğunu, boşluğunu tekrar tekrar hissettiğimiz rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu kardeşime bir kez daha Rabbim'den rahmet niyaz ediyorum." dedi.

Erdoğan, Trabzon'daki Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti 6. Olağan İl Kongresi'nde partililere hitap etti.

Konuşmasına başlamadan önce tribünlerde kendisi için hazırlanan koreografiyi izleyen Erdoğan, "Öncelikle hazırladığınız koreografiyle gerçekten duygu dünyamı çok törpülediniz. Bir tarafta saygıdeğer babacığım, öbür tarafta sevgili anneciğim, onlarla beraber böyle bir portreyi hazırlamış olmanız beni çok ama çok duygulandırdı. Rabbim'den her ikisine de rahmet diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kongrenin ülke ve millet için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Erdoğan, Trabzon'un 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasında yüzde 66 "evet" oranıyla Türkiye ortalamasının üzerinde bir seviyeye ulaştığını belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin yeni yönetim sistemine geçişi konusundaki güçlü desteği için Trabzonlulara teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019'da yerel seçimler, milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı olmak üzere üç seçim yapılacağına işaret ederek, "Bu üç seçimde de şimdiden çok büyük gayret ortaya koymamız lazım ki hesapları altüst edelim. İşte buna hazır olmamız lazım." dedi.

"Trabzon sandıkları patlatacak"

Trabzon'dan 2019'da yapılacak seçimlerde daha büyük destek beklediğini belirten Erdoğan, "Çünkü Trabzon sadece Trabzon değil, Trabzon Türkiye'de de bir Trabzon. İstanbul'da var, Ankara'da var, İzmir'de var. Her yere dağılmış. Hep birlikte bir çalışmayla Trabzon sandıkları patlatacak. Karadeniz'in lokomotifi Trabzon, en önde olacak ki diğerlerini de çekip getirsin. Şayet Trabzon 2019'da Karadeniz gibi coşmazsa bizim kimseye diyecek bir sözümüz kalmaz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın, "2019'a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Kadın kolları, 2019'a kadar her eve girmeye, her gönüle dokunmaya hazır mıyız? Gençlik kolları, 2019'a kadar liselerden üniversitelere kadar tüm gençlerimize ulaşmaya hazır mıyız?" diye sorması üzerine salondaki partililer "evet" karşılığını verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 9'uncu yılı

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 9'uncu yılı olduğunu hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün 25 Mart, bundan tam 9 yıl önce bugün Türkiye büyük bir yürek acısı yaşadı. Büyük Birlik Partisi'nin Kurucusu ve Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimizi şehadetinin 9'uncu yıl dönümünde bir kez daha rahmetle, hasretle saygıyla yad ediyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin. Şayet kendisi yaşasaydı, eminim 15 Temmuz ve sınır ötesi operasyonlarımız başta olmak üzere son yıllarda attığımız tüm adımlarda yanımızda olur, bizimle birlikte omuz omuza mücadele ederdi. Gerçi şu anda da onun varisi durumunda olan arkadaşlarımız da bizimle beraber bu yolda yürüyorlar, sağ olsunlar. Çünkü benim tanıdığım Muhsin Yazıcıoğlu, vatan ve millet aşığı bir dava adamıydı. Milliydi, yerliydi. Böyle bir insan hayatta olsaydı eminim, 15 Temmuz'da darbecilere karşı bizimle omuz omuza mücadele verirdi. Eminim Fırat Kalkanı Harekatı'ndan bizim kadar heyecan ve gurur duyardı. Eminim Zeytin Dalı Harekatı'mızdaki başarımızdan bizim kadar samimi şekilde o da aynı heyecanı duyardı. Yaşadığımız her hadisede yokluğunu, boşluğunu tekrar tekrar hissettiğimiz rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu kardeşime bir kez daha Rabbim'den rahmet niyaz ediyorum."

(Sürecek)