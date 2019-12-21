AK Parti Tosya İlçe Başkanlığına Mustafa Corcor getirildi
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AK Parti Tosya İlçe Başkanlığına Mustafa Corcor getirildi

Geçtiğimiz günlerde yapılan temayül yoklamasının ardından AK Parti Tosya İlçe Başkanlığına Mustafa Corcor getirildi.

21.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 21.12.2019 09:35
AK Parti Tosya İlçe Başkanlığına Mustafa Corcor getirildi

Geçtiğimiz günlerde yapılan temayül yoklamasının ardından İlçe Başkanlığına Mustafa Corcor getirildi.


İlçe teşkilatını Şubat'ta yapılacak olan kongreye taşıyacak geçici başkan genel merkez tarafından belirlendi. AK Parti Genel Merkezine çağrılan Mustafa Corcor'a İlçe Başkanlığı görevi tevdi edildi. İlçe Başkanlığı görevine getirilen Mustafa Corcor belgesini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'den alarak yeni ilçe başkanı oldu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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