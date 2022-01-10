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AK Parti Tosya İlçe Başkanı Dikişçi, basın mensuplarıyla bir araya geldi

AK Parti Tosya İlçe Başkanı Dikişçi, basın mensuplarıyla bir araya geldi
AA / Mehmet Ulusoylar - Haberler | Güncel

AK Parti Tosya İlçe Başkanı Hasan Mete Dikişçi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, ilçede görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

TOSYA, KASTAMONU (AA) - AK Parti Tosya İlçe Başkanı Hasan Mete Dikişçi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, ilçede görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Özel bir restoranda düzenlenen programda konuşan Dikişçi, gazetecilerin Cumhuriyetin ve demokrasinin vazgeçilmez unsuru ve temel taşlarından biri olduğunu söyledi.

Dikişçi, kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş¸, basın ve ahlak kurallarına uyan bir medyanın, toplumsal gelişmenin sağlanmasında önemli bir rolünün olduğunu belirterek gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazeteciler adına konuşan Hüsnü Acar ise düzenlenen organizasyon nedeniyle, başkan ve partililere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Dikişçi, ilçede hayata geçirmeyi planladıkları çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Gazetecilere çiçek takdimin ardından program sona erdi.

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AA / Mehmet Ulusoylar - Son Dakika Haberleri

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