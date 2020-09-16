AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Günaydın'dan üretici pazarının kaldırılmasına tepki AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, Torbalı Belediyesinin Dağtekke Mahallesi'ndeki üretici pazarını kaldırılmasına tepki gösterdi.

AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, Torbalı Belediyesinin Dağtekke Mahallesi'ndeki üretici pazarını kaldırılmasına tepki gösterdi.

Günaydın yaptığı açıklamada, ilçede AK Partili Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez döneminde Dağtekke'de üretici pazarı kurulduğunu kaydetti.

Mülkiyeti Tarım ve Orman Bakanlığında bulunan alana konteynerler koyularak köylülerin satış yapmalarına uygun bir ortam sağlandığını aktaran Günaydın, 30 Mart 2019'daki seçimle göreve gelen Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un konteynerleri kaldırdığını ifade etti.

Günaydın, zulümle abad olunmayacağını kaydederek, "CHP'li İsmail Uygur, yapılanı yıkmak, hakikati çiğnemek, var olanı yok etmek üzerine kurduğu belediyecilik anlayışıyla tam bir garabet ve hezimete dümen kırmıştır. Bu insanların ahı yerde kalmayacak. Köylünün ekmeğine göz diken, despot ve nobran yönetim anlayışıyla kibirden kulelerde oturan CHP'li İsmail Uygur sonun başlangıcındadır." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in her ilçede de bir üretici pazarı açacaklarını belirttiğini aktaran Günaydın, şöyle konuştu:

"Bırakın yenilerini açmayı, var olanı yıkıyorsunuz. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Gelin, Torbalı'daki köylülerimizin feryadını görün. Her işinizde olduğu gibi üretici pazarları işinizde de samimiyetsizsiniz. Bu işler, dostlar alışverişte görsün mantığı ile yürümez. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Kadifekale'de, Kültürpark'ta üretici pazarları açıyor, partisine mensup ilçe belediye başkanı köylünün ekmeğine göz dikiyor. Çelişkilerin partisi CHP yine bildiğimiz gibi."

Kaynak: AA