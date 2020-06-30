AK Parti toplantısında Adıyaman tütünü konuşuldu
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AK Parti toplantısında Adıyaman tütünü konuşuldu

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı tarafından yapılan haftalık olağan yönetim kurulu toplantısında Adıyaman tütünü ile ilgili yapılan düzenlemeler gündeme getirildi.

AK Parti toplantısında Adıyaman tütünü konuşuldu
30.06.2020 12:12 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:15

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı tarafından yapılan haftalık olağan yönetim kurulu toplantısında Adıyaman tütünü ile ilgili yapılan düzenlemeler gündeme getirildi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanlık binasında gerçekleştirilen olağan haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Belediye başkanı Süleyman Kılıç, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş, il genel ve belediye meclis üyeleri ile teşkilat mensupları katıldı.

Toplantıda gündemdeki konular değerlendirilirken son günlerde en çok konuşulan konulardan biri olan sarmalık kıyılmış tütünle ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantıda ilk olarak konuşan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart seçimleri kapsamında Adıyaman'da yaptığı mitinginde tütünle ilgili konuşmasını hatırlatarak "Cumhurbaşkanımızın tütün ve benzeri içeceklere karşı hassasiyetini hepimiz biliyoruz. Ancak sarmalık kıyılmış tütünün Adıyaman ekonomisinde önemli yere sahip olduğunu ve çiftçilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için bazı adımlar atılacağını ifade etmişti. Değerli milletvekillerimizin katkılarıyla kooperatifçiliğe teşvik amacıyla çok önemli adımlar atıldı. Bu adımlar istismarcılara karşı son derece önemliydi. Meclisimizde yapılan son düzenlemelerle birlikte üreticilerimizin de kooperatifçiliğe geçmesiyle tütünümüz değerinde satılacaktır" dedi.

Daha sonra konuşan Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış ise geçmişte IMF ile yapılan anlaşmalara değinerek, "Geçmiş dönemde hepimiz Kemal Derviş yasalarını biliyoruz. IMF ile yapılan stand-by anlaşmaları çerçevesinde Adıyaman tütünü de maalesef nasibi almıştı. Hatta o dönemlerde Kemal Derviş'in 15 günde 15 yasa diye meşhur bir talimatı vardı. İşte o süreçle birlikte tütün üretimine kotalar getirildi, sonrasında tekel özelleşti. 2008'e kadar yasak olan sarmalık kıyılmış tütün Milletvekilimiz Ahmet Aydın'ın yoğun gayretleri ve kapsamlı çalışmaları sonucu TBMM'ye verilen önerge ile 50 kilograma kadar serbest bırakılmıştır. Ayrıca çok ağır olan cezalar kademe kademe düşürülmesiyle hem üreticilerimiz hem de esnafımız rahat bir nefes almasına vesile olmuştur. Ancak zaman içerisinde iş çok farklı boyutlara çıkmaya başladı. Daha sonra bu belirsizlikle ortadan kaldırılmasına yönelik bazı düzenlemeler yapıldı. Elbette bu düzenlemeler Adıyaman'daki tüm dinamiklerin görüşleri alınarak yapıldı. Biz AK Parti olarak bu düzenlemelerin arkasındayız. Yasaların genel çerçevesine baktığımız zaman yaptığımız düzenlemelerin ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha gördük. Teşkilat olarak yaptığımız bu düzenlemeleri iyi okuyarak içselleştireceğiz, sonrada vatandaşımıza bu gerçekleri anlatmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise Adıyaman'ın bir tarım kenti olduğunu ve bunun omurgasının da tütün olduğunu ifade ederek, "Ben ve benim gibi birçok vatandaşımız tütün parasıyla okudu. Dolayısıyla tütün bizim için çok değerli bir ürün. Fakat gündeme gelen tütün konusuyla ilgili tezviratları da iyi okumamız gerekiyor. Yani öyle bir atmosfer oluşturuluyor ki sanki bugüne kadar tütün serbestti, AK Parti hükumetiyle yasaklandı. Böyle bir hava estirilmeye çalışılıyor. 2008'den bu yana kademe kademe iyileştirmeler yapıldı. Son olarak verginin yüzde 40'a düşürülmesi, yabancı sigaralarda yüzde 30 yerli tütün şartı getirilmesine yönelik bir yönetmelik yayımlandı. Sektörün temsilcileriyle görüştüğümüzde şunu gördüm. Bizim bu alanı boş bırakmamamız gerekiyor. Eğer bu alanı boş bırakırsak gelip doldururlar. Dolayısıyla bizim tütünle iştigal eden tüm kesimlerle sürekli iletişim halinde olmamız gerekiyor. Örneğin, taleplerden biri de kargonun serbest olmasıydı. Bende zaten kargonun serbest olduğunu söyleyince şaşırdılar. Hatta o esnada ilgili kargo firmalarıyla görüştük, kargoyla ilgili hiçbir sıkıntının olmadığını söylediler. Dolayısıyla bizler bu arkadaşlarla sürekli iletişim halinde olursak, başkalarının tezviratları veya manipülasyonlarının da önüne geçmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra konuşan İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise, "Görüşme esnasında Milletvekilimiz Ahmet Aydın'ı da arayarak tütüncü esnafımızla birebir görüştük. Biliyorsunuz, Ahmet bey milletvekili olduğu 2008 yılında meclise verdiği ilk önerge, sarmalık kıyılmış tütünle ilgiliydi. O güne kadar gramajına bakılmaksızın verilen 5 bin TL'lik cezanın 250 TL'ye düşürülmesini ön gören yasa tasarısının meclisten geçmesi Adıyaman tarihinde tütün lehine olan ve tamamen tütün üreticilerimizi koruyup kollayan ilk ciddi adımdır. Elbette Adıyaman için ciddi bir ekonomik girdi sağlayan tütünün yeniden Adıyaman'da canlanması için yapılan tüm girişimler yavaş yavaş meyvesini vermeye başladı. Örneğin, 2011 yılında 1 milyon 515 bin 686 kilogram tütün üretilirken, bu sayı 2019 yılında, 8 milyon 797 bin 826 kilograma çıkmıştır.

Bu rakamlar bile başlı başına her şeyi net bir şekilde ifade ediyor. Özellikle AK Partinin dokunuşları ile tütünümüzün konumu daha da güçlenmiştir. Biz bu yola çıkarken dertli bir partiyiz dedik. Vatandaşımızın derdiyle hemhal olmak onların sorunlarına çare bulmak bizim asli görevimizdir. Bu defa dedik ki, sarmalık kıyılmış tütünle ilgili daha ne yapabiliriz. Bu defa kooperatifçiliğin önünü açan bir yasal düzenleme getirdik. Biliyorsunuz, Türkiye'nin birçok bölgesi kendine has ürünlerini kooperatifçilik yoluyla piyasaya arz ediyor. Dolayısıyla kooperatifçiliği Adıyaman'da hayata geçirdiğimiz anda hem bize has marka değerini korumuş olacağız hem de yasal zeminde bunun ticaretini yapmış olacağız. Yine kooperatifçilik ile ilgili aynı kanun maddesinde yer alan ve değeri 1 milyonları aşan tam ve yeni teknoloji şartını ortadan kaldırarak hem üreticimizin hem de girişimcimizin bu ağır yük altında ezilmemesi için elindeki teçhizatla üretim yapmasına olanak sağlayacak şekilde bir düzenlemeye gittik. Elbette bu işten ekmeğini çıkaran kardeşlerimizin kendince haklı sorunları olabilir. Görüşmelerimizde makaronla ilgili sıkıntılar dile getirildi. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu işin makaron kısmında ciddi istismarlar söz konusu olabiliyor. Elbette Türkiye Cumhuriyeti devleti sıradan bir devlet değildir. Kendi vatandaşının geleceğini ve sağlığını düşünmek zorundadır. Bunu tümüyle serbest bıraktığın zaman bir bakıyorsun o makaron içerisinde tütün dışında farklı farklı maddelerde bulunabiliyor. Sonra bakıyorsunuz çocuklar uyuşturucu veya farklı bir maddenin bağımlısı haline gelmiş. Gelecek yıla kadar bizler kooperatifçilik modelini Adıyaman'da en güzel şekilde uygulayarak bu sorunu kökten çözüme kavuşturacağız. Bununla ilgili AK Parti olarak tarım platformumuz ve komisyonlarımız çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah valimizle, milletvekillerimizle belediye başkanlarımızla, esnafımızla, üreticimizle, sanayicimizle, tüccarımızla, ihracatçımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla el ele vererek sarmalık kıyılmış tütünle ilgili somut adımları atarak, artık ekonomik kalkınmaları gündemimize alacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Manşet

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