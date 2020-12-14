AK Parti Tomarza İlçe Başkanlığı sokak hayvanlarını unutmadı
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AK Parti Tomarza İlçe Başkanlığı sokak hayvanlarını unutmadı

14.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:34
AK Parti Tomarza İlçe Başkanlığı sokak hayvanlarını unutmadı

AK Parti Tomarza İlçe Başkanlığında görevli personel, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

AK Parti Tomarza İlçe Başkanlığında görevli personel, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

Tomarza Belediye Meclis Üyesi Mustafa Avcı, Tomarza AK Parti İlçe Başkan Yardımcıları İsmail Karabulut ve Ahmet Tanırgan ile ilçe merkezinde bulunan sokak hayvanları için köpek maması satın aldı.

Teşkilat çalışanları daha sonra kedi ve köpeklere su ve mama bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Gürbüzler

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