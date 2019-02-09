AK Parti Tokat Teşkilatı Toplantısı

AK Parti Tokat teşkilatı üyeleri, bir araya geldi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığınca meclis üyeleri ve aday adayları ile birlik, beraberlik buluşma yemeği düzenlendi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti ailesi olarak irade ortaya koyarak 31 Mart seçimlerinde en iyiyi, en güzeli ve en başarılı sonucu almak için çalışacaklarını söyledi.

Eroğlu, "İnanıyorum ki sizlerin destek ve duaları, halkımızın da teveccühü ile Tokat'ımızda, ilçe ve beldelerimizde, köylerimizde ve Türkiye'mizde güzel başarılara hep birlikte imza atacağız." dedi.

AK Parti İl Başkanı Metin Polat da doğrunun ve haklının yanında olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Burada bir vatanın, Türkiye'nin bir davası var ve bu davanın bugünkü bayraktarlığını yapan da AK Parti. Bunun için buradayız." ifadesini kullandı.

AK Parti Tokat Merkez İlçe Başkanı Ahmet Öztürk ise 31 Mart yerel seçimlerinin arifesinde bulunduklarını hatırlatarak, "Birlikte bir yol yürüyoruz. Bu süreçte yerel yönetimlerde gerek belediyemizde gerekse İl Genel Meclisimizde görev alabilmek adına partimize teveccüh göstererek aday adayı oldunuz. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Büyüklerimizin dediği gibi, önce yol arkadaşı, sonra da gidilecek yol." diye konuştu.

Kaynak: AA