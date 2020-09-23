AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt TSO'yu ziyaret etti
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AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt TSO'yu ziyaret etti

23.09.2020 16:59 | Son Güncelleme: 23.09.2020 17:05
AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt TSO'yu ziyaret etti

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.

Beyazıt, Belediye Başkanı Avukat Eyüp Eroğlu ve İl Genel Meclis Başkanı Avukat Erol Duyum ile TSO Başkanı Ali Çelik'i ziyaret etti.

Beyazıt, TSO Başkanı Çelik ile bir süre görüştü.

Milletvekili Beyazıt, birlik ve beraberliğin önemini vurgulayıp, Çelik'e başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Çelik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarına çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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