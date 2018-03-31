AK Parti Tire İlçe Kongresi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, 2019 yerel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu belirterek "Türkiye'yi dünyaya şikayet eden, sırtını terör örgütlerine dayayanlara karşı bu milli mutabakatla Cumhurbaşkanımızı da seçeceğiz. Bu ülkeye sevdayla bağlı olan herkesle bizim ittifakımız var, beraberliğimiz var." dedi.

Yıldırım, Tire Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Tire 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, İzmir'in ayrı bir yeri olduğunu, İzmir'de büyük proje ve büyük eserlere imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İzmir'e 16 senede güzel hizmetler verdiklerini aktaran Yıldırım, "İzmir'e 410 kilometre bölünmüş yol yaptık. İzmir'in yol uzunluğunu, bölünmüş yol ağını 2'ye katladık. İzmir'i Balıkesir'e, İzmir'i Manisa'ya, İzmir'i Aydın'a bölünmüş yollarla bağladık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. İzmir Çevre Yolu'nu hizmete aldık. İzmir'e İzban raylı sistemini kazandırdık. Şimdi İzban'ı Ödemiş'ten Kiraz'a da uzatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İzmir'in bir uçtan biri uca ulaşımını sağladık." diye konuştu.

Yıldırım, Türkiye'nin kalkınması için her alanda adımlar atarken büyük yatırımları gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak durmadan çalıştıklarını ifade etti.

Tire'ye yapılan hizmetler

Tire için de çalıştıklarını anlatan Binali Yıldırım, şöyle devam etti:

"Tire'de 232 yataklı devlet hastanesini tamamladık, hizmete aldık. Bebek ve anne dostu unvanlarını taşıyan hastanemizde bugün 630 kişi iş, AŞ sahibi oldu. Hükümetimiz döneminde barajlar yaptık, Tire'de toplam 20 bin 500 dönüm araziyi, su ve bolluk bereketle buluşturduk. İlçemizde 3 tane dere ıslahını tamamladık, 3 mahallenin taşkın tehlikesini ortadan kaldırdık. 921 bin fidan diktik, 3 adet mesire alanı oluşturduk. Orman köylerinde yaşayan ailelere desteğimizi eksik etmedik. Orman köylerinde yaşayan 227 aileye kredi ve hibe desteği sağladık. Tire'ye 2 adet otomatik meteoroloji istasyonu kurduk. Tire için çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. 529 toplu konut uygulaması başladı, devam ediyor. Tire'nin yollarını da ihmal etmiyoruz. Belevi-Tire yolunun ihalesini yaptık, çalışmalarını devam ettiriyoruz."

Yıldırım, 2017 yılında çalışmalarına başlanan Dereli Barajı ile bin 420 dekar arazinin daha sulanacağını, Tire'nin, İzmir'in, Türkiye'nin yükseleceğini, bölgeye bir de yem fabrikası kurulacağını dile getirdi.

"Ülkeye sevdayla bağlı olan herkesle bizim ittifakımız var"

Başarının asıl sahibinin AK Parti Teşkilatı olduğunu belirten Yıldırım, şunları söyledi:

"2019 yerel seçimlerinden sonra inşallah Cumhurbaşkanlığı seçimi de var. İnşallah ittifakla Türkiye'yi dünyaya şikayet eden, sırtını terör örgütlerine dayayanlara karşı bu milli mutabakatla Cumhurbaşkanımızı da seçeceğiz. Bu ülkeye sevdayla bağlı olan herkesle bizim ittifakımız var, beraberliğimiz var. Bu ülke için, bu millet için gece gündüz demeden çalıştık, gayret ettik. Ülkemizi bugünlere getirdik. Bizim bu ülkeye, bu aziz millete bir sözümüz var. Türkiye'yi, İzmir'i, Tire'yi mahalle mahalle dolaşacağız, ev ev, sokak sokak gezeceğiz. Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. Türkiye'nin geleceği için, önümüzdeki seçimler ne kadar önemli diye tek tek anlatacağız, gönüllere gireceğiz. Gönülleri fethedeceğiz gerisi zaten kendiliğinden olacak. Biz size güveniyoruz."

Yıldırım, Türkiye'nin bir asırlık derin bir uykudan uyandığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Artık diriliş ve yükseliş dönemini yaşıyor, gelecek Türkiye'nindir. Aydınlık yarınlar yüce milletindir. AK Parti milletin efendisi değil, milletin hizmetkarı olmaya devam edecektir, halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak şiar edinmiş bu prensibimiz bundan sonra da devam edecek. AK Parti teşkilatları da inşallah önümüzdeki seçimde yeni bir zafere imza atarak, bunu milletimize armağan edecek. Sizlere güveniyorum yol arkadaşlarıma güveniyorum."

Öldürülen okul müdürünün ailesini ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, geçtiğimiz aralık ayında daha önce bir öğrenciye silah çektiği gerekçesiyle disiplin kurulu cezası verilen öğrencileri tarafından makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen'in ailesini ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret yaklaşık 30 dakika sürdü. Kökmen ailesinin oturduğu eve Türk bayrağı asıldığı görüldü.

Başbakan Yıldırım'a ziyarette İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ eşlik etti.

Yıldırım, Kökmen ailesinin evinden ayrılırken 7 aylık Yağmur Kuyudere'yi kucağına alarak sevdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

(Bitti)