AK Parti Tire İlçe Başkanlığı kan bağışı kampanyası düzenledi
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AK Parti Tire İlçe Başkanlığı kan bağışı kampanyası düzenledi

AK Parti Tire İlçe Başkanlığı kan bağışı kampanyası düzenledi
Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

AK Parti Tire ilçe teşkilatı, Kızılay İzmir Kan Merkezi ile kan bağış kampanyası düzenledi.

AK Parti Tire ilçe teşkilatı, Kızılay İzmir Kan Merkezi ile kan bağış kampanyası düzenledi.

Tire Ortapark Öğretmenevi karşısındaki mobil kan bağış araçlarına gelen partililer, bağışta bulundu.

AK Parti Tire İlçe Başkanı Mert Falakalı, kampanyaya tüm vatandaşları beklediklerini belirterek, "Bir kan bir can kurtarır bir hayat kurtarır. Bu parola ile tüm hemşerilerimizi kan bağışına davet ediyoruz." dedi.

Kan bağışında bulunanlardan sağlık çalışanı Murat Karakoş, düzenli kan bağışçısı olduğunu belirterek, "Severek yapıyorum. Sağlık açısından da faydalarını gördüğüm için 3 ayda bir takip ediyorum. Herkesi de kan bağışına davet ediyorum." dedi.

Kan bağışında bulunan Tire Romanlar Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Karabacak da 3 ayda bir düzenli kan verdiğini ifade ederek, "Kızılay'ın kan ihtiyacı mesajlarına kayıtsız kalmam imkansızdı. Duyarlı bir vatandaş olduğumdan dolayı buradayım, herkesi davet ediyorum." dedi.

AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyesi Nergis Özçelik de 5. kan bağışını yaptığını, kan stoklarına destek olmak istediklerini ifade etti.

Öte yandan kan bağış kampanyasına MHP ilçe teşkilatı üyeleri de destek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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