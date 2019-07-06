AK Parti Teşkilatından Zorluoğlu'na ziyaret

AK Parti Trabzon İl Teşkilatı, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ziyarette AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ve il yönetim kurulu üyelerine ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zorluoğlu, belediye hizmetleri ve teşkilat yapısı hakkında bilgi verdi.

Zorluoğlu, belediye yönetiminde gerekli atama ve görevden almaların yapıldığını, daire başkanlıklarında da yeni bir oluşuma gidildiğini belirterek, proje ve yatırımlar için kaynak arayışında olduklarını kaydetti.

Revi ise Zorluoğlu'na görevinde başarılar dileyerek, çiçek takdim etti.

Kaynak: AA