AK Parti teşkilatından Ünal'a ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti teşkilatından Ünal'a ziyaret

AK Parti teşkilatından Ünal'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ve Safranbolu İlçe Başkanı Av. Mehmet Sarı, Safranbolu'da ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ve Safranbolu İlçe Başkanı Av. Mehmet Sarı, Safranbolu'da ziyaretlerde bulundu.

Altınöz ve Sarı, beraberinde, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Bozkurt ve Belediye Meclis Üyesi Birol Sarıvaz ile Yönetim Kurulu üyesi Hacer Satıcı ile birlikte AK Parti eski İl Başkan Yardımcısı aynı zamanda Safranbolu TSO Meclis Başkanı ve Ünal Mühendislik Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ünal 'ı ziyaret etti.

Samimi ortamda geçen ziyarette, İl Başkanı Altınöz ve İlçe Başkanı Sarı, Cengiz Ünal'dan çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Siyaset ve kent ekonomisi ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinin de yapıldığı ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

AK Parti yönetimi daha sonra ilçede ziyaretlerine devam etti. - KARABÜK

AK Parti teşkilatından Ünal'a ziyaret
AK Parti teşkilatından Ünal'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AK Parti'li Çelik: Tunus'ta hükümetin görevden el çektirilmesi siyasi meşruiyete yönelik darbedir
AK Parti'li Çelik: Tunus'ta hükümetin görevden el çektirilmesi siyasi meşruiyete yönelik darbedir
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Cumhurbaşkanımız her zaman kardeş Tunus halkının tümünün iyiliğini gözeten bir yaklaşımla Tunus'un demokratik kazanımlarına...
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımız her zaman kardeş Tunus halkının tümünün iyiliğini gözeten bir yaklaşımla Tunus'un demokratik kazanımlarına...

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Mustafa Demir Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Hande Yener Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Balotelli Aytaç Kara Serdar Aziz Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti teşkilatından Ünal'a ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 18:44:36. #1.16#

title