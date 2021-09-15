AK Parti teşkilatından Boluspor futbolcularına ve teknik ekibe baklava ikramı

TFF 1. lig takımlarından Beypiliç Boluspor Kulübü'nü ziyaret eden Ak Parti Bolu İl Teşkilatı, futbolculara ve teknik ekibe baklava ikram etti.

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, AK Parti İl Başkanı Suat Güner ve yönetim kurulu üyeleri, Boluspor Kulübü Başkanı Abdullah Abat ve yöneticilerle bir araya geldi.

Futbolcuların antrenmanını da izleyen heyet, futbolculara ve teknik ekibe baklava ikramında bulundu.

Kocaelispor maçında alınan galibiyet ve güzel futboldan dolayı teknik ekibi ve futbolcuları tebrik eden Aydın, "Bolu'yu, Boluspor'u ve sizleri seviyoruz. Gençleri ayrı seviyoruz. Başkanımızı ve yönetimini çok seviyoruz. Bolu için çok çaba sarf ettiğini biliyoruz. Allah önünüzü, bahtınızı açık etsin. Ben geldiğim için geçen maçta iki gol olmuş olabilir, bir dahaki gelişimde lütfen üç gol atarsanız sevinirim." dedi.

Güner de galibiyete çok sevindiklerini dile getirerek, "Devamının gelmesini istiyoruz. Her zaman yanınızda olacağız. Boluspor bizler için ayrı bir anlam ifade ediyor. Kulübümüzün en üst seviyelerde yer alması için elimizden gelen desteği vereceğiz." diye konuştu.

Kulüp Başkanı Abat da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hatıra fotoğrafının ardından Abat, Aydın ve Güner'e Boluspor forması hediye etti.