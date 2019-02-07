AK Parti Teşkilat İçi Eğitim Toplantısı

AK Parti Samsun İl Başkanlığı tarafından teşkilat içi eğitim toplantısı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'ndeki toplantıya katılan AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, konuşmasında, AK Parti'nin 31 Mart Yerel Seçimleri'ne hazır olduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı'nın vatanseverlerin ve ülkesinin bekasını günlük menfaatlerinden yüksekte tutanların ittifakı olduğunu vurgulayan Akdağ, "Karşımızda Millet İttifakı adı ile ortaya çıkan ve aslında bir yıkım ekibi olarak tarif edebileceğimiz CHP ve İYİ Parti yönetimi, vatandaştan kaçırtmaya çalışsalar da HDP ile, yani PKK ile kol kola olan bir parti ile dans pistine çıktıklarını milletin gözünden kaçıramayacaklar. Ayan beyandır ki, bu şer ittifak, milletin nazarında 31 Mart Yerel Seçimlerinde sandıkta mahkum olacaktır." diye konuştu.

Parti olarak Cumhur İttifakı'na sahip çıkacaklarını belirten Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar daha neden bir araya geldiklerini bile ifade edemiyorlar. Bizim MHP ile Cumhur İttifakı'nda neden bir araya geldiğimiz çok açık. Öteden beri, 'tek bayrak, tek vatan' diyoruz. 'Ezanımıza kimse dil uzatamaz, Türkiye'nin hür bir ülke olduğunu kimse inkar edemez, hiç kimse insanların yaşam biçimlerine karışamaz' diyoruz. İşte bütün bunlar bizi bir araya getiriyor. Cumhur ittifakı'na sahip çıkacağız. Biz bunu ne için yaptığımızı biliyoruz. Yolumuza hep böyle devam edeceğiz."

Konuşmasında teröre de değinen Akdağ, Türkiye'ye huzursuzluk getirmek isteyenlerin ve terörün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye Cumhuriyeti'nin dirayeti sayesinde belinin kırıldığını kaydetti.

Programa, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ile AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir de katıldı.

Kaynak: AA