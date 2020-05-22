AK Parti Teşkilat Başkanlığının koronavirüs çalışmaları tablosu yayımlandı AK Parti Teşkilat Başkanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 89 milyon 556 bin 568 lira nakdi yardım yapıldı, 44 milyon 642 bin 131 maske, 7 milyon 83 bin 76 kolonya, dezenfektan gibi medikal ürün dağıtıldı.

AK Parti Teşkilat Başkanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 89 milyon 556 bin 568 lira nakdi yardım yapıldı, 44 milyon 642 bin 131 maske, 7 milyon 83 bin 76 kolonya, dezenfektan gibi medikal ürün dağıtıldı.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, AK Parti Teşkilat Başkanlığınca bugüne kadar 2 milyon 202 bin 497 erzak yardımı yapıldı, 1 milyon 664 bin 384 gıda kartı dağıtıldı.

Teşkilat Başkanlığınca 89 milyon 556 bin 568 lira nakdi yardım yapılırken, 44 milyon 642 bin 131 adet maske dağıtıldı. 7 milyon 83 bin 76 kolonya, dezenfektan gibi medikal ürün dağıtımı gerçekleştirildi.

Teşkilat veya grupları tarafından da 891 bin 927 kişiye ayni yardımda bulunuldu.

Ayrıca 1 milyon 228 bin 851'i 65 yaş üstü olmak üzere iletişime geçilen toplam üye sayısı ise 5 milyon 814 bin 531 kişi oldu.

Kaynak: AA