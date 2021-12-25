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AK Parti Teşkilat Akademisi Osmaniye Eğitim Programı başladı

AK Parti Teşkilat Akademisi Osmaniye Eğitim Programı başladı
AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Merkezi Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından Osmaniye'de düzenlenen Teşkilat Akademisi Osmaniye Eğitim Programı başladı.

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OSMANİYE (AA) - Ak Parti Genel Merkezi Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından Osmaniye'de düzenlenen Teşkilat Akademisi Osmaniye Eğitim Programı başladı.

Programda, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, konuşmasında, partisinin demokrasi yolculuğunu anlattı.

Vesayet odaklarını yıkarak Türkiye'de demokratik düzeni inşa ettiklerini dile getiren Maviş, "Bizler 20 yıl sonunda bambaşka bir Türkiye inşa ettik. Başladığımız ilk günden bugüne baktığımızda yepyeni bir Türkiye kurduk. Bu öyle kolay olmadı." ifadelerini kullandı.

Eğitim programı yarın tamamlanacak.

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AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri

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