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AK Parti Teşkilat Akademisi, Manisa'da eğitime başladı

AK Parti Teşkilat Akademisi, Manisa'da eğitime başladı
AA / Ahmet Bayram - Haberler | Politika

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Ahmet Gündoğdu, gıda enflasyonundaki artışın farkında olduklarını belirterek, "İnşallah emekli, dar gelirli, asgari ücretli ve bu kapsamdaki vatandaşlarımızın tamamı için bir değerlendirme yaparak bu sıkıntıları aşmaya çalışacağız." dedi.

MANİSA (AA) - AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Ahmet Gündoğdu, gıda enflasyonundaki artışın farkında olduklarını belirterek, "İnşallah emekli, dar gelirli, asgari ücretli ve bu kapsamdaki vatandaşlarımızın tamamı için bir değerlendirme yaparak bu sıkıntıları aşmaya çalışacağız." dedi.

AK Parti Teşkilat Akademisi tarafından düzenlenen Manisa'daki eğitim programı, Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda başladı.

Toplantıyla ilgili düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gündoğdu, eğitim programlarını teşkilatın 2023 seçimlerine motivasyonu, birikimi ve tecrübelerini geliştirmek üzere yaptıklarını belirtti.

Programda yaklaşık 60 bin teşkilat üyesinin eğitim aldığına dikkati çeken Gündoğdu, "Bu hikayenin kahramanı sizsiniz" sloganıyla düzenledikleri program tamamlandığında 95 bin AK Partili'nin önemli kazanım elde edeceğini ifade etti.

AK Parti hükümetlerinin Türkiye'nin 40 yıllık terör sorununu bitirdiğini, terör bataklığını dışarda kurutma mücadelesi verdiğini söyleyen Gündoğdu, CHP'nin ise terörle mücadeleyi destekler gibi görünürken sınır ötesinde yürütülen mücadeleye ilişkin tezkereye "hayır" dediğini aktardı.

Gündoğdu, "Attığınız adımlarda sizi terör ve PKK'yı sevenler alkışlıyorsa bu, iktidara geldiğinizde terörle mücadele etmeyeceğiniz anlamını taşır. Tezkereye 'hayır' dediler, 'evet demek cumhuriyete ihanettir' dediler. TSK'nın sınır dışına çıkmasına 'hayır' diyerek engel koyduğunuzda Kandil'i nasıl onların başına geçireceksiniz." diye konuştu.

Son dönemdeki ekonomik sıkıntıların farkında olduklarını da dile getiren Gündoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sahadan gelen tüm raporları dinliyor, görüşüyor, tartışıyor. Gıda enflasyonundaki artışın farkındayız. İnşallah emekli, dar gelirli, asgari ücretli ve bu kapsamdaki vatandaşlarımızın tamamı için bir değerlendirme yaparak, bu sıkıntıları aşmaya çalışacağız. AK Parti ile Türk milletinin kaderi ortaktır. Bu ortaklığı kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz."

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AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri

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