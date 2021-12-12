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AK Parti Teşkilat Akademisi İzmir Eğitim Programı sona erdi

AA / Halil Şahin - Haberler | Politika

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen ve dün başlayan "Teşkilat Akademisi İzmir Programı" tamamlandı.

BALÇOVA, İZMİR (AA) - AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen ve dün başlayan "Teşkilat Akademisi İzmir Programı" tamamlandı.

Balçova Termal Otel'deki eğitim programının sonunda, sanatçı Uğur Işılak, katılımcılara konser verdi.

AK Parti MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, programın teşkilat mensuplarının birçok konuda bilgi sahibi olarak daha donanımlı siyaset yapmalarına katkı sağlayacağını belirtti.

İzmir'de çok coşkulu, motivasyonun zirvede olduğu bir toplulukla karşılaştığını belirten Ataş, "Bundan son derece mutlu oldum. İl Başkanımızın nezdinde tüm teşkilatımızı kutluyorum. İnanıyorum ki bu toplantılardan sonra daha motive olmuş bir teşkilat yapısıyla seçimlere hazırlanarak yeni bir zaferi milletimize müjdeleyeceğiz, milletimizle buluşturacağız." diye konuştu.

Ataş'a, açıklama sırasında AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de eşlik etti.

AK Parti Teşkilat Akademisi İzmir Eğitim Programı sona erdi

AK Parti Teşkilat Akademisi İzmir Eğitim Programı sona erdi

AK Parti Teşkilat Akademisi İzmir Eğitim Programı sona erdi

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AA / Halil Şahin - Son Dakika Haberleri

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