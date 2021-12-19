AK Parti Teşkilat Akademisi Hatay Eğitim Programı sona erdi

HATAY (AA) - Ak Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen "Teşkilat Akademisi Hatay Eğitim Programı" tamamlandı.

Antakya Helena Center'da gerçekleştirilen ve partililerin yoğun ilgi gösterdiği eğitim programı 2 gün sürdü.

Teşkilat Akademisi Hatay Eğitim Programı'nın ikinci gününde AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Talip Küçükcan ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi yazar Tarkan Zengin sunum yaptı.

Basına kapalı gerçekleşen eğitim programına milletvekilleri, kadın ve gençlik kolları, il ve ilçe yöneticileri, belediye başkanları ile meclis üyeleri katıldı.