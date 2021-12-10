AK Parti Teşkilat Akademisi Bilecik eğitim programı düzenlenecek

BİLECİK (AA) - AK Parti Bilecik İl Başkanlığı, 11-12 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan Teşkilat Akademisi programıyla teşkilat mensuplarına 2 gün süren bir eğitim verileceğini bildirdi.

Partiden yapılan açıklamada, AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in öncülüğünde sürdürülen eğitim programının, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, partinin önde gelen isimleri ve alanında uzman kişilerin AK Partililer ile bir araya geleceği ifade edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"11 Aralık Cumartesi günü başlayacak olan programda ilk gün, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Reformcu AK Belediyecilik, Gazeteci Cihangir İşbilir Dünyanın Yeni Yıldızı Türkiye, önceki dönem Çalışma Bakanlarından Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu Eğitim-Sağlık-Sosyal Politikalar, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın AK Parti Demokrasi Yolculuğu ve Lider, önceki dönem Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan Savunma Sanayi-Teknoloji-Ulaştırma ve İletişim Uzmanı Tarkan Zengin ise Etkili İletişim konularıyla teşkilat mensuplarının karşısında olacak."

12 Aralık Pazar günü ise Teşkilat Akademisi'nde Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, TV programcısı ve yazar Serdar Tuncer, TV programcısı ve köşe yazarı İsmail Kılıçarslan, Ankara Milletvekili ve önceki dönem AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın çeşitli konuları işleyeceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Serkan Yıldırım, eğitim programlarıyla teşkilat mensuplarının partiye olan bağlarını güçlendirmeyi ve motivasyonunu artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Teşkilat Akademisi programlarıyla tüm Türkiye'de çok ciddi bir organizasyona imza attıklarını vurgulayan Yıldırım, "Böylesine geniş bir eğitim programının dünyada eşi benzeri yok. Her yıl içeriklerimizi güncelleyerek bu tür eğitim programlarına devam edeceğiz. Böylece 2023 seçimlerine bilgi, birikim ve enerjisini artırmış bir teşkilat olarak çok güçlü gireceğiz. Dolu dolu iki gün sürecek olan programımıza tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımızı ve AK Partimize gönül vermiş herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri

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