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AK Parti Teşkilat Akademisi Antalya Eğitim Programı başladı

AK Parti Teşkilat Akademisi Antalya Eğitim Programı başladı
AA / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, 2023 seçimlerine 1,5 sene kaldığını belirterek, "AK Parti teşkilatları olarak her zaman canlı, diri kalmaya, vatandaşımızla bütünleşmeye önem veriyoruz.

ERZURUM (AA) - Ak Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, 2023 seçimlerine 1,5 sene kaldığını belirterek, "Ak Parti teşkilatları olarak her zaman canlı, diri kalmaya, vatandaşımızla bütünleşmeye önem veriyoruz." dedi.

Ak Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Teşkilat Akademisi Antalya Programı" başladı.

Akdağ, açılış öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Teşkilat Akademisi Programları" için illeri ziyaret edeceğini, Ak Parti'nin kurulduğu günden bugüne kadar farklı isimlerle de olsa çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.

Bu çalışmaları önemsediklerini vurgulayan Akdağ, "Siyasetin ehil ellerde, etik ve sosyal değerlerin öne çıkarılarak yapılması açısından bu akademileri kıymetli görüyorum. Teşkilatlarımız büyük bir heyecanla çalışmalara katılıyor." diye konuştu.

Eğitimlerde ortaya çıkan iletişimle sinerji oluştuğunu dile getiren Akdağ, şöyle devam etti:

"2023 seçimlerine 1,5 sene kaldı. AK Parti teşkilatları olarak her zaman canlı, diri kalmaya, vatandaşımızla bütünleşmeye önem veriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset anlayışının aslında AK Parti teşkilatlarına ve sahaya yansımasının güzel bir örneği. Hep beraber ileriye doğru daha güçlü bir Türkiye için müreffeh ve çok daha huzurlu bir ortam için çalışmaya devam edeceğiz."

"Aşı olun" çağrısı

Akdağ, salgın sürecinde birçok Avrupa ülkesinde hastaların sokaklarda kaldığını, ambulansların içinde kalıp hastaneye yatırılamadığını, hastane koridorlarının kullanıldığı ortamları gördüklerini belirtti.

Türkiye'nin, Avrupa'nın, hatta dünyanın nüfusuna göre yoğun bakım yatak sayısı en fazla ülkesi olduğunu ifade eden Akdağ, "Aşılanma konusunda tedirginliği olanlar mutlaka aşılarını olsunlar. Gerçekten çocuk hekimi olarak aşının kıymetini çok iyi bilirim. Aşı karşıtlığı uydurulmuş birtakım bilgilere dayanıyor. Aşı yaparak kendimizi, çocuklarımızı, toplumumuzu koruruz. Aşı propagandası yapanlara itibar etmeyin." dedi.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da partilerinin 10 milyonu aşkın üyesiyle dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu ve 19 yıldır Türkiye'nin lider partisi olduğunu söyledi.

Programın önemine işaret eden Taş, "İki günlük eğitim programından sonra hiçbir ayrım gözetmeksizin ilçelerde, mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı dolaşmadık ev, ayak basmadık yer bırakmayacağız. Ülkemiz üzerine oynanan tüm oyunlara rağmen bu memlekete hizmet etmek için mazlumların umudu, sessiz milyonların sesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023'te tekrar Başkan yapmak için durmadan yorulmadan çalışacağız." dedi.

AK Parti Teşkilat Akademisi Antalya Eğitim Programı başladı

AK Parti Teşkilat Akademisi Antalya Eğitim Programı başladı

AK Parti Teşkilat Akademisi Antalya Eğitim Programı başladı

AK Parti Teşkilat Akademisi Antalya Eğitim Programı başladı

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AA / Bekir Bektaş - Son Dakika Haberleri

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