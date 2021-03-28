AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı vatandaşlara kandil simidi ve lokma ikram etti

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı Beraat Kandili dolayısıyla birçok noktada kandil simidi, lokma ve hediyeler dağıttı.

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı Beraat Kandili dolayısıyla birçok noktada kandil simidi, lokma ve hediyeler dağıttı.

AK Parti Tepbaşı İlçe Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, İlçe Kadın Kolları Başkanı Seda Öğülmüş ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kerim Furkan Aksın öncülüğünde ilçenin birçok noktasında vatandaşlarla buluşarak etkinlikler düzenlediği bildirildi.

Teşkilat üyelerinin Esentepe ve Kumlubel mahallelerinde cami çıkışında kandil simidi ve lokma dağıttığı, Batıkent Mahallesinde eski kandil günlerini hatırlatarak yaşlı ziyaretleri gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, Uluönder Camisi'nde lokum ikramında bulunulduğu, İlçe Gençlik Kolları üyelerinin de Fevzi Çakmak Mahallesinde çocuklara hediyeler dağıttığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar