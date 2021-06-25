AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı kırsal mahallelerde vatandaşlarla buluşuyor
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AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı kırsal mahallelerde vatandaşlarla buluşuyor

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı kırsal mahallelerde vatandaşlarla buluşuyor
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, kırsal Cumhuriyet Mahallesi'nde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, kırsal Cumhuriyet Mahallesi'nde ziyaretlerde bulundu.

İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çizmelioğlu ve beraberindeki İlçe Kadın Kolları Başkanı Seda Öğülmüş, Sosyal Politikalar Başkanı Abdullah Çakmak ve teşkilat üyeleri, mahallede ev ziyaretleri yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çizmelioğlu, şunları kaydetti:

"Tepebaşı ilçemiz bizim kıymetimiz. Her mahallesi her sokağı, o sokaklara hayat veren her bir hemşehrimiz bizim için çok değerli. Bu düsturla yeni bir program oluşturarak gönül seferberliğini başlattık. İlçemizde bulunan tüm köy mahallelerini her cuma sırayla ziyaret edeceğiz. Kongremiz sonrası ilk hedefimiz köy mahallelerini ziyaret etmekti. Maalesef salgın sebebiyle ertelemek zaruriyeti hasıl oldu. Bundan sonra ilçemizin her mahallesinde biz varız. Hemşehrilerimizi dinleyeceğiz, dertlerine çözüm arayacağız. Her zaman olduğu gibi sahalardayız. AK Parti hiçbir zaman seçimden seçime ziyaret eden bir parti değildir, olmayacaktır. Her zaman hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."??????????????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı kırsal mahallelerde vatandaşlarla buluşuyor - Haberler
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