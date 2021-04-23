AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı çocuklara Türk bayrağı ve balon hediye etti

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu ile partililer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara Türk bayrağı ve balon hediye etti.

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu ile partililer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara Türk bayrağı ve balon hediye etti.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Çizmelioğlu, kadın ve gençlik kolları başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle Tepebaşı ilçesinin birçok noktasında çocukların yüzünü güldürdü.

Hazırladıkları paketlerdeki sürpriz hediyeler ile Türk bayrağı ve balon dağıtan Çizmelioğlu, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Böylesine anlamlı bir günü meydanlarda kutlamak, şarkılar ve marşlarla coşkuyu birlikte yaşamak istediklerini belirten Çizmelioğlu, şunları kaydetti:

"Ancak içinde bulunduğumuz bu dönemde, sağlıklı kalmak için bir süre daha evlerimizde kalmak durumundayız. Şartlar ne olursa olsun, çocuklarımız coşkusunu, neşesini ve umudunuzu asla kaybetmemeli. Bugünün küçükleri, yarın bu ülkenin geleceğidir. Ben inanıyorum ki güzel günler çok yakın. O güne dek lütfen sağlıklı ve mutlu kalın. Coşkuyla kutlayacağımız nice 23 Nisanlarda buluşmak dileğiyle. Bayramınız kutlu olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık