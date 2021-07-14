AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı bayram öncesi çocukları sevindiriyor
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AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı bayram öncesi çocukları sevindiriyor

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı bayram öncesi çocukları sevindiriyor
Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Güncel

AK Parti Tepebaşı İlçe Teşkilatı, "Tepebaşı'nın bayram çocukları" sloganıyla Kurban Bayramı öncesi çocukları mutlu ediyor.

AK Parti Tepebaşı İlçe Teşkilatı, "Tepebaşı'nın bayram çocukları" sloganıyla Kurban Bayramı öncesi çocukları mutlu ediyor.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, Kadın Kolları İlçe Başkanı Seda Öğülmüş, Gençlik Kolları İlçe Başkanı Kerim Furkan Aksın ve teşkilat mensupları, Kurban Bayramı öncesi "Tepebaşı'nın Bayram Çocukları" sloganıyla ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık hediye ediyor.

Kurban Bayramı öncesi aldıkları elbise ve ayakkabılarla mutlu olan çocuklar, palyaçolar ve balonlarla eğlenerek, bayram heyecanını yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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