AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu'ndan CHP meclis üyesine kınama
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AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu'ndan CHP meclis üyesine kınama

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu'ndan CHP meclis üyesine kınama
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, dün düzenlenen Tepebaşı Belediye Meclis Toplası'nda bir CHP'li üyenin AK Partili üyelere hakaret etmesini kınadıklarını söyledi.

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, dün düzenlenen Tepebaşı Belediye Meclis Toplası'nda bir CHP'li üyenin AK Partili üyelere hakaret etmesini kınadıklarını söyledi.

Çizmelioğlu, Tepebaşı Belediyesi önünde yaptığı açıklamada, dün meclis toplantısında yaşanan siyasetin, insanlığın, ahlakın da ötesinde olan bir konuyla alakalı toplandıklarını belirterek, CHP meclis üyesi bir kişinin haddini, hukukunu, terbiyesini ve ahlakını aşan bir seviyede AK Partili meclis üyelerine ağza alınmayacak, hoş olmayacak hadsiz bir söylemde bulunduğunu kaydetti.

CHP'li meclis üyesinin görevinden istifa etmesi gerektiğini savunan Çizmelioğlu, şunları kaydetti:

"Söylenen kelime ve küfür siyasetten öte bir insanlık suçudur. Bu siyasetten öte bir ahlak suçudur. Çünkü bu siyasetten öte bir meclisin böyle bir özel hukukun, bir milletin meclisinin, belediyenin meclisinin olduğu yerde bu zamana kadar yaşanmamış bir ahlak seviyesinde tehditle yaşanmış olayı sizinle beraber aktarmak istiyorum. Bunun takipçisi olacağız. Buradan tüm Tepebaşı halkına ve hemşerilerimize sesleniyoruz. Bu ahlaksızlığın takipçisi olacağız. Hukuki kurallar çerçevesinde yargı yolunun açık olduğunu ve bu dava sürecini takip edeceğimizi buradan belirtmek istiyoruz. Bu yapılan ahlaksızca ve hadsizce yapılan konu için meclis üyesi arkadaşları dahil özür dilerken, bir hukukçu olduğunu söyleyen, hukukun her zaman savunucusu olduğunu iddia eden bir ilçe başkanı da maalesef bu yaşanan olayı desteklediğini söylüyor. Ben buradan bu arkadaşımızı da maalesef ki esefle kınıyorum. Ne yaşanırsa yaşansın, ne söylenirse bu meclisin ahlakını, bu meclisin kuvvetini, bu meclisin samimiyetini bu şekilde darmadağın edemez. Bu konuyla arkadaşlarımız belediye başkanıyla da görüşecek. Bir an önce bu kişinin istifasını istiyoruz."

Açıklamaya, Çizmelioğlu'nun yanı sıra belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu'ndan CHP meclis üyesine kınama - Haberler
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