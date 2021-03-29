AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, mahalle temsilcileriyle bir araya geldi
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AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, mahalle temsilcileriyle bir araya geldi

Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Politika
AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, mahalle temsilcileriyle bir araya geldi

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, mahalle başkanları, komisyon üyeleri ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri buluştu.

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AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, mahalle başkanları, komisyon üyeleri ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri buluştu.

Çizmelioğlu, AK Parti İl Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, teşkilat içi bilgilendirme ve istişarelerin yapıldığını kaydetti.

AK Parti'de kurulduğu günden bu yana yerleşmiş bir çalışma disiplinin olduğunu ifade eden Çizmelioğlu, şöyle devam etti:

???????"Bu düzen bozulmadan devam ettiği için bugün AK Parti, Türkiye'nin birinci partisi olmayı güçlü şekilde sürdürüyor. Partimizin kılcal damarları olan mahalle teşkilatlarımızın milletimize hizmet noktasında önemini çok iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın genel kongremizde söylediği 'Şimdi artık vakit, daha çok çalışma, üretme, gaza basma, hedeflerimize yürüme vaktidir.' düsturuyla çalışmalarımıza başladık. İnanıyorum ki 2023 yılı Tepebaşımız ve Eskişehir'imiz için bir milat olacak ve hemşerilerimiz hakettiği hizmetlere kavuşacaktır. Bu amaçla mahalle başkanlarımız ve komisyon üyelerimizin çalışmaları, destekleri çok önemli. Gerekli istişarelerimizi gerçekleştirerek, pandemi koşullarını ve gerekliliklerini gözeterek çalışmalarımızın startını verdik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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