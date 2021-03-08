AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu kadınlara karanfil dağıttı
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AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu kadınlara karanfil dağıttı

08.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:36
AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu kadınlara karanfil dağıttı

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ilçenin caddelerinde kadınlara karanfil dağıttı.

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ilçenin caddelerinde kadınlara karanfil dağıttı.

İsmet İnönü Caddesi girişinde kurdukları stant ile caddeden geçen kadınların gününü kutlayan Çizmelioğlu ve ilçe yönetim kurulu üyeleri tarafından kadınlara karanfil verildi.

Çizmelioğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Annelerimizdir, ablalarımızdır, kardeşlerimizdir, eşlerimizdir. Kendilerine verdiğimiz değeri ortaya koymak, bir nebze yüzlerini güldürmek ve talep ve önerilerini dinlemek adına karanfil hediye ederek hatırlarını soruyoruz ve onları dinliyoruz." dedi.

Kadınlara yönelik her türlü şiddetle sonuna kadar mücadele edeceklerine değinen Çizmelioğlu, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz gün Samsun'da bir annenin evladının gözü önünde yaşadığı şiddet hepimizi derinden yaraladı. Bu vicdansızlığı yaşatan gerekli cezayı alacaktır. İnsanlığa sığmayan bu hadise hepimizin ve tüm insanlığın meselesidir. Bu konuda her bireyin toplumsal düzeyde bilinçlenmesi ve duyarlı olması gerektiğine inanıyorum. Kadınlar insandır, bizler ise insanoğlu. Kadınlara yönelik her türlü şiddetle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kadına çok büyük değer veren ve bu konuda dünyaya öncü olan bir medeniyetten geliyoruz. Bu şuur ile AK Parti hükümeti döneminde kadınlara verilen hak ve önem daha da hassasiyetle ele alınmakta ve toplumun her kesiminde kadınlara öncelik tanınmaktadır. Medeniyetimizin bu potansiyeli, bugün de dünya için önemli bir örnek teşkil etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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