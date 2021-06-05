AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Çizmelioğlu: "Tek isteğimiz hemşerilerimizin müreffeh yaşam alanlarına kavuşması"
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AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Çizmelioğlu: "Tek isteğimiz hemşerilerimizin müreffeh yaşam alanlarına kavuşması"

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Çizmelioğlu: 'Tek isteğimiz hemşerilerimizin müreffeh yaşam alanlarına kavuşması'
Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Politika

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, tek isteklerinin Tepebaşı ilçesi adına, Tepebaşı ilçesindeki hemşerilerinin müreffeh yaşam alanlarına kavuşması olduğunu bildirdi.

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, tek isteklerinin Tepebaşı ilçesi adına, Tepebaşı ilçesindeki hemşerilerinin müreffeh yaşam alanlarına kavuşması olduğunu bildirdi.

Çizmelioğlu, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Tepebaşı Belediyesi Meclis Toplantısı'nda, AK Parti Grubu'nun talebi üzerine başta Belediye Başkanı ve Meclis Başkanlığını yürüten Ahmet Ataç yaşanan olaylar sonucu özür dilediğini belirterek, önceki meclis oturumunda AK Parti Grubumuza hakaret eden Hasan Hüseyin Bolat'a söz vermiş ve kendisi de AK Parti Grubu'na yapmış olduğu söylemlerden ötürü, AK Parti meclis üyelerinden ve meclisten özür dilediğini beyan etmiştir.

Bu beyan karşısında AK Parti Grubu sözcümüz, meclise yakışmayan görüntülerden ve yaşanan tatsız olaylardan üzgün olduğunu belirtti. Bugüne kadar seviyeli bir ortamda yürütülen meclis oturumlarının devam etmesini diliyoruz. Tek isteğimiz Tepebaşı ilçemiz adına, Tepebaşılı hemşerilerimizin müreffeh yaşam alanlarına kavuşmasıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Çizmelioğlu: "Tek isteğimiz hemşerilerimizin müreffeh yaşam alanlarına kavuşması" - Haberler
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