AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Çizmelioğlu'dan "bozuk yol tamiratı" eleştirisi

06.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:22

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, Tepebaşı Belediyesinin sokaklardaki bozulan asfalt yolları parke taşıyla düzenlemesini eleştirdi.

Çizmelioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Tepebaşı Belediyesinin meclis kararıyla geçmiş dönem asfalt paralarını vatandaştan tahsilatıyla ilgili kararı oy çokluğuyla onayladığını ve tahsilata başlandığını belirtti.

AK Parti Meclis Grubunun, bu karara "ret" oyu verdiğini aktaran Çizmelioğlu, şunları kaydetti:

"Buna rağmen Tepebaşı Belediyesi 2015-2018 yıllarında yapılan asfaltların paralarını hemşehrilerimizden tahsil etme kararı aldı. AK Parti Meclis Grubu olarak buna karşı olduğumuzu gösterdik fakat Tepebaşı Belediyesi yine yapamadığı işlerin külfetini ve maliyetini vatandaşa yüklemeye devam etme kararını aldı. Son zamanlarda elektrik idaresinin yaptığı çalışma sonrası, bozulan asfaltların yenilenmesi adına belediyelere ücretini ödemiştir. Ancak Tepebaşı Belediyesi her ne hikmetse asfalt dökmek yerine bu alanlara parke taşı döşemektedir. Sokakların hali içler acısı. Yarısı asfalt, yarısı parke taşı döşenen sokaklar, estetik görünümden yoksun ve kötü görünmektedir. Bu uygulamayı yapan Tepebaşı Belediyesi de komik duruma düşmektedir."

Kaynak: AA