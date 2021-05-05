AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Çizmelioğlu, Tepebaşı Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, merkez Tepebaşı İlçe Belediyesinin hukuka aykırı olarak reklam harcamaları yaptığını öne sürerek, konunun yargıya taşındığını bildirdi.

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, merkez Tepebaşı İlçe Belediyesinin hukuka aykırı olarak reklam harcamaları yaptığını öne sürerek, konunun yargıya taşındığını bildirdi.

Çizmelioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Tepebaşı İlçe Belediyesinin hukuka aykırı olduğu iddia edilen reklam harcamaları hakkında kamuoyu adına suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.

Kamuyu zarara uğratanların hukuk önünde hesap vereceğini belirten Çizmelioğlu, şunları ifade etti:

"Doğrudan temin yoluyla, 4 milyon lira reklam-tanıtım harcaması mı olur! Suç duyurusunda bulunuyoruz, hesap verecekler. Bilindiği gibi, kamu idarelerinin mal ve hizmet alımlarında uygulanan, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22-D maddesine göre 'doğrudan temin' limiti, Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulunan illerde, 2020 yılında KDV hariç 97 bin liraydı. Tepebaşı Belediyesi ise iki firmadan toplamda, yaklaşık 4 milyon liralık reklam ve tanıtım harcamasını, ihaleye çıkmadan, doğrudan temin yoluyla yaptığı tespit edilmiştir. Dikkat çekici olan, bu iki reklam firmasının baba ve oğul adına kayıtlı olmasıdır. Ortada muvazaalı veya kuşkulu bir durum olduğu anlaşılıyor. Eskişehirli esnaf, Tepebaşı Belediyesinden alacağını beklerken, 33 fatura karşılığında, yaklaşık 4 milyon lira bu firmalara anında ödenmiş."

Çizmelioğlu, Tepebaşı Belediyesine verdiği hizmetin veya teslim ettiği malın karşılığını alamayan esnafın olduğunu savundu.

Açıklamasından Çizmelioğlu, şunları kaydetti:

"Nasıl oluyorsa aynı gün, 5 ayrı fatura bir firmaya, her biri KDV dahil, 114 bin liralık ve toplamda 570 bin liralık ödeme yapılmış. Aynı gün diğer firmaya ise 114 bin liralık 3 ayrı faturanın ödemesi yapılmış. Bunun da toplamı 342 bin lira ediyor. 'Neden 114 bin lira' derseniz, KDV dahil olarak doğrudan temin sınırından kesmişler faturaları. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, bu alımların doğrudan temin sınırında kalması için ciddi çaba göstermişler. Her biri doğrudan temin sınırında, aynı gün birden fazla fatura kesmişler. Toplamda 33 fatura. Yapılan usulsüzlükler, bununla da sınırlı değil. Doğrudan temin sınırında kalması adına, böyle fatura kesen, ihale kanununu arkadan dolaşan, başka firmalar da var. Zamanı gelince, diğer firmaları da açıklayacağız. Kamuoyu adına suç duyurusunda bulunuyoruz, hukuk önünde hesap verecekler."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık