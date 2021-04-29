AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Çizmelioğlu Tepebaşı Belediyesi yönetimini eleştirdi

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, bir çocuğun inşaatın temel çukuruna düşerek yaralanması nedeniyle ihmali olduğunu öne sürdüğü firma ile Tepebaşı İlçe Belediyesi yönetimini eleştirdi.

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, bir çocuğun inşaatın temel çukuruna düşerek yaralanması nedeniyle ihmali olduğunu öne sürdüğü firma ile Tepebaşı İlçe Belediyesi yönetimini eleştirdi.

Sütlüce Mahallesi'ndeki bir inşaatın temel çukuruna düşerek yaralanan ve Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavisi tamamlanan Santur ailesinin 9 yaşındaki oğullarını ziyaret eden AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, hastane yetkililerinde de bilgi aldı.

Çizmelioğlu, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yaşanan bu durum öncelikle inşaat firmasının sorumsuzluğu, sonrasında da belediyenin denetimsizliği neticesinde oluştu. Sütlüce Mahallemizde ikamet eden ailemizin küçük evladı, korkunç bir ihmalin sonucu maalesef ciddi bir travma yaşadı. Sokakta arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada hiç yaşanmaması gereken bir faciayla bu elim kaza başına geldi. Bu duruma sebebiyet veren inşaat firması ve belediyenin görevi olan denetim sorumsuzluğudur. İnşaat temel alanının vatandaşlara tehlike yaşatmayacak şekilde kapatılması gerekliyken ve bu durum 3194 sayılı İmar Kanununda ve belediye mevzuatında açıkça yazmasına rağmen yerine getirilmemesi, minik yavrumuzun bu kazayı yaşamasına sebep olmuştur. Ne kadar vahim ki maalesef bu kaza yaşandıktan sonra gerekli önlemler alınmış. Kazazede ailemizin bu büyük acısı üzerinden siyasi tartışmaya girmeyeceğim fakat bu durumun takipçisi olacağız. Yavrumuzun tedavisi için de elimizden geleni yapacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık