AK Parti Tekirdağ Milletvekili Yel TREDAŞ'ı ziyaret etti
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AK Parti Tekirdağ Milletvekili Yel TREDAŞ'ı ziyaret etti

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Yel TREDAŞ'ı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş'yi (TREDAŞ) ziyaret etti.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş'yi (TREDAŞ) ziyaret etti.

Milletvekili Yel, TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili'yi ziyaret ederek TREDAŞ'ın proje ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bilgili ziyaret sonunda Yel'e yöresel Karacakılavuz el dokuma halısı hediye etti.

Yel'e ziyarette AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezayi Çetin ve partililer eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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