AK Parti Tekirdağ Milletvekili Yel: "Tekirdağ Hayrabolu Duble Yolu en kısa sürede hizmete sunulacaktır"

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, "Tekirdağ Hayrabolu Duble Yolu planlanan süreç içerisinde gerekli ödenekler aktarılarak tamamlanacak ve en kısasürede hizmete sunulacaktır.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, "Tekirdağ Hayrabolu Duble Yolu planlanan süreç içerisinde gerekli ödenekler aktarılarak tamamlanacak ve en kısa

sürede hizmete sunulacaktır." açıklamasında bulundu.

Milletvekili Yel, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un "45 kilometrelik Tekirdağ Hayrabolu Duble Yolu" ile ilgili ifadeleri üzerine kamuoyunu aydınlatmak üzere bir açıklama yapma ihtiyacı duyduğunu belirtti.

Tekirdağ Hayrabolu Duble Yolu'nun öncelik verdikleri ve sürekli takip

ettiği konulardan biri olduğunu aktaran Yel, şöyle devam etti:

"2011 Genel Seçimlerinde Tekirdağ milletvekili adayı iken seçim çalışmalarım sırasında ilk olarak dillendirdiğimiz, özlemle beklenen ve 'ölüm yolu' olarak adlandırılan Tekirdağ Hayrabolu Duble Yolunu o dönemde Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım, Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfü Elvan ve Ulaştırma ve Denizcilik Bakanımız Sayın Ahmet Arslan ile yaptığımız yoğun görüşmeler neticesinde Yüksek Planlama Kurulu'ndan beklenen kararı çıkartmayı başardık ve 2016 Ek Yatırım Programına dahil ettirdik. 24 Mayıs 2017 tarihinde de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca ihalesi yapılmak suretiyle yasal prosedürler yerine getirilerek aynı yıl içinde yapım çalışmalarına başlandı."

Yel, Tekirdağ Hayrabolu Duble Yolu ile Tekirdağ ve ülkede tarım ve hayvancılıkta önemli bir yeri olan Hayrabolu ilçesinin ulaşımının daha modern, hızlı ve etkin çözümlerle geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla mevcut yolun standardının yükseltilerek otoyol ve çevre yollarına bağlantılarının sağlanmasının planlandığını kaydetti.

Mevcut (2x1) şeritli düşük standartlı yolun bölünmüş yol olarak tamamlanması ile Hayrabolu bölgesinin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağı, Tekirdağ Limanı ile yöredeki sanayi bölgelerinin Kapıkule'ye ulaşımının kolaylaşacağını öngördüklerini bildiren Yel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hayrabolu ilçemizi Tekirdağ'a bağlayan 47 kilometre uzunluğundaki mevcut yolun 1,3 kilometre kısalarak 45,7 kilometreye düşecek olan bu yolun 1. Etabı tamamlanarak hizmete sunulmuştur. 1. Etap kapsamında 13 kilometre bölünmüş yol, 5 kavşak, 3 köprü ve 3 alt geçit tamamlanmıştır. Tekirdağ Hayrabolu Duble yolu tamamlandığında 2x1 standardında, 7 metre genişliğindeki mevcut yol 2x2 şeritli BSK kaplamalı bölünmüş yol haline gelecektir. Projenin tamamı bittiğinde Tekirdağ Limanı ile yöredeki sanayi bölgelerinin Kapıkule'ye ulaşımı kolaylaşacak, bölgedeki ticaret hacmi artacak ve Tekirdağ ili sosyo-ekonomik kazanımlar elde edecektir. Yol kullanıcılarına daha güvenli ulaşım imkanı tesis edilecektir. Bölgedeki seyahat süresi kısalacak, araçların çevreye bıraktıkları egzoz emisyonları azalacaktır. Ayrıca bakım-işletme giderlerinden tasarruf edilerek, akaryakıt ve amortisman giderlerindeki azalma ile ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır. "

Yel, Tekirdağ Hayrabolu Duble Yolu'nun ihmal edilmiş, ertelenmiş, ötelenmiş bir proje olmadığını kaydetti.

Ekonomik konjonktür itibarıyla veya ilgili projede yaşanan gelişmeler nedeniyle yatırım programında muhafazasında yarar görülen projelerden olan Tekirdağ Hayrabolu Duble Yolu'na 1000 lira iz ödenek konulmasının nedeninin bütçe tekniği açışından yıl içerisinde aktarma yapılacağı zaman kolaylık sağlanması amaçlı olduğunu belirten Yel, şu ifadeleri kullandı:

"Her ne kadar bu 1000 lira iz ödenek 2021 yılında yer almasına rağmen yıl içerisinde ödenekler arası aktarmalar yapılarak bu ödenek miktarı artırılabiliyor. Tekirdağ Hayrabolu Bölünmüş yolu planlandığı gibi devam etmektedir. Kamulaştırma süreçleri devam etmektedir. 2021 yılı ödeneği olarak konulan iz ödeneğe yıl içerinde aktarmalar yapılmak suretiyle planlanan süre içerisinde tamamlanarak hizmete sunulacaktır. Tekirdağ ve Hayrabolulu hemşerilerimiz merak etmesin, biz konunun her zaman takipçisiyiz. Ekonomik konjonktür ve özellikle pandemi koşullarında bazı yatırım faaliyetlerinde, ödenek aktarımlarında aksamalar olabilmektedir. Ancak iz ödenekli projelere yıl içinde ödenek aktarılması, projelere ve kamulaştırma tertiplerine ek ödenek tahsis edilmesi işlemleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığından görüş alınarak Cumhurbaşkanı onayıyla ödenek aktarılmaktadır.

Hal böyleyken, CHP Milletvekili Sayın Aygun'un dediği gibi projenin ötelenmesi, ertelenmesi söz konusu değildir. Tekirdağ Hayrabolu Duble Yolu planlanan süreç içerisinde gerekli ödenekler aktarılarak tamamlanacak ve en kısa sürede hizmete sunulacaktır. Biz eski iktidarlar gibi temel atıp arkamızı dönüp gitmiyoruz, biz temeli atıyoruz, aynı şekilde takip ediyoruz ve işleri bitiriyoruz. Bu onuru, bu sevinci bize yaşatan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, sayın bakanlarımıza, Karayolları Genel Müdürlüğümüze, mühendis ve işçilerimize şükranlarımı arz ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman