AK Parti Tekirdağ Milletvekili Yel: "Haziran ayında bu virüs belasından kurtulacağımızı ümit...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Yel: "Haziran ayında bu virüs belasından kurtulacağımızı ümit...

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, "Haziran ayı içerisinde bu virüs belasından kurtulacağımızı ümit ediyorum.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Yel:
15.05.2020 21:20 | Son Güncelleme: 15.05.2020 21:22

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, "Haziran ayı içerisinde bu virüs belasından kurtulacağımızı ümit ediyorum. Ama bunu söylerken de hiçbir zaman rağbete kapılmamamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. Bu işi çözecek olanlar yine bizleriz." dedi.

AK Parti heyetiyle Edirne ve Tekirdağ ziyaretlerinde bulunan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, çiftçi kuruluşu başkanlarıyla bir araya geldiği Malkara Ziraat Odası ziyareti sonrası vatandaşları sevindiren bir açıklamada bulundu. İHA'ya konuşan milletvekili Mustafa Yel, "Çiftçiliğin merkezi olan Malkara ilçesini ziyaret ettik. Malkara'da çiftçi sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla toplantı yaptık. Çiftçilerimizin bizden olan taleplerini dinledik. Biz de bu talepleri not aldık. İnşallah başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Tarım ve Orman Bakanımız olmak üzere yetkililere bildirerek, sorunların çözümü için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle baharın böylesine hissedildiği bu güzel ortamda çiftçilerimize bol ve bereketli hayırlı ürünler diliyorum" dedi.

"Bu beladan kurtulacağız"

Covid-19 tedbirlerine uyulması gerektiğini ifade Yel, "Vaka sayısı gün geçtikçe düşüşe geçiyor. En kısa sürede ikili ve tekli hanelerle birlikte ben Haziran ayı içerisinde bu virüs belasından kurtulacağımızı ümit ediyorum. Ama bunu söylerken de hiçbir zaman rağbete kapılmamamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. Bu işi çözecek olanlar yine bizleriz. Bizler sosyal mesafemizi koruduğumuz zaman bu Covıd-19 virüsünü görmediğimiz halde görmüş gibi davranırsak, bu beladan kurtulacağımıza ben canı gönülden inanıyorum" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı Haber
Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı Haber
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi Haber
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti Haber
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek Haber
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor Haber
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
Adım atacak yer kalmadı! Avcılar'daki semt pazarında akıl almaz yoğunluk
Adım atacak yer kalmadı! Avcılar'daki semt pazarında akıl almaz yoğunluk
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı
16 yaşındaki genç, sokağa çıkma yasağının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu
16 yaşındaki genç, sokağa çıkma yasağının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu
LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı
LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı
Koronadan ölenlerin sayılarını gösteren panoya 'Trump'ın ölüm saati' adı verildi
Koronadan ölenlerin sayılarını gösteren panoya "Trump'ın ölüm saati" adı verildi
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak
80 yaşındaki kadını dolandıran şüphelileri, dövme detayı ele verdi
80 yaşındaki kadını dolandıran şüphelileri, dövme detayı ele verdi
MHP Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, yasağa rağmen muhtarlarla iftarda buluştu
MHP Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, yasağa rağmen muhtarlarla iftarda buluştu
Bu hafta tüm yurtta etkili olacak 'çöl tozları' için uzmanlardan uyarı: Korona ile benzer belirtiler gösteriyor
Bu hafta tüm yurtta etkili olacak "çöl tozları" için uzmanlardan uyarı: Korona ile benzer belirtiler gösteriyor
Toplu cenaze namazı kılınan köyde koronavirüs kaynaklı can kaybı 3'e yükseldi
Toplu cenaze namazı kılınan köyde koronavirüs kaynaklı can kaybı 3'e yükseldi
19 kişinin hayatını kaybettiği Ordu'da uyarılar devam ederken, Çatalpınar ilçesinde hiç pozitif vaka çıkmadı
19 kişinin hayatını kaybettiği Ordu'da uyarılar devam ederken, Çatalpınar ilçesinde hiç pozitif vaka çıkmadı
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
İstanbul'da görüntü değişmedi: Bu kez Sancaktepe'de sosyal mesafe hiçe sayıldı
İstanbul'da görüntü değişmedi: Bu kez Sancaktepe'de sosyal mesafe hiçe sayıldı
Ercüment Ovalı'dan korona tedavisi için umutlandıran haber: 7 hastanın 6'sında enfeksiyon şüphesi azaldı
Ercüment Ovalı'dan korona tedavisi için umutlandıran haber: 7 hastanın 6'sında enfeksiyon şüphesi azaldı
Son Dakika: PKK'nın Vefa Sosyal Destek ekibine saldırmasıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı
Son Dakika: PKK'nın Vefa Sosyal Destek ekibine saldırmasıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı
Erdoğan, acılı annenin çağrısı sonrası talimat verdi, Hollanda'da tedavisine son verilen hasta Türkiye'ye getirildi
Erdoğan, acılı annenin çağrısı sonrası talimat verdi, Hollanda'da tedavisine son verilen hasta Türkiye'ye...
Devlet Bahçeli, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun değişmesini istedi
Devlet Bahçeli, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun değişmesini istedi
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında!
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında!
Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı
Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Berat Albayrak Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ersin Korkut Fahriye Evcen Burcu Esmersoy
Spor Can Bartu Metin Oktay Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Karar Haziran Fenerbahçe Türk Lirası
Şu an buradasınız: AK Parti Tekirdağ Milletvekili Yel: "Haziran ayında bu virüs belasından kurtulacağımızı ümit... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 21:23:59. #1.15#
title