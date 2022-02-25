AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları Başkanları aylık toplantısı Çorlu'da yapıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - AK Parti Tekirdağ il ve ilçe kadın kolları başkanları, aylık olağan toplantılarını Çorlu'da gerçekleştirdi.

Nusratiye Mahallesi'ndeki bir restoranda yapılan toplantıda konuşan İl Kadın Kolları Başkanı Nihal Erdoğan Köşdere, göreve başladıkları andan itibaren tüm birimleri ve ilçe teşkilatları ile coşku, heyecan ve gayretle çalıştıklarını söyledi.

Görevin 17 Şubat'ta tekrar kendilerine tevdi edilmesinin ardından yürütme ve yönetim kurulu oluşturarak saha çalışmalarına başladıklarını belirten Köşdere, salgında dijital ortamda çalıştıklarını, daha sonra ilk olarak mahalle başkanları ile bir araya geldiklerini ifade etti.

Mahalle ve sandık yönetimlerini oluşturduklarını dile getiren Köşdere, "Özellikle Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaşmada mahalle başkan ve yöneticilerimizin desteğini gördük. İlçe kadın kolu başkanlarımıza ve yönetimlerine çok teşekkür ediyorum. Geride bıraktığımız dönemde her önemli gün ve haftayı 11 ilçemiz ile birlikte hiçbirini atlamadan kutladık." diye konuştu.

Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül'ün gazetecilerin sorularını yanıtlamasının ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Toplantıya İl Başkanı Mestan Özcan, Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin, ilçelerin kadın kolları başkanları ve partililer katıldı.