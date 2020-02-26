AK Parti TBMM Grup Toplantısı - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum için hazırlanan video
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AK Parti TBMM Grup Toplantısı - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum için hazırlanan video

Ak Parti TBMM Grup Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi Katılımcıları selamlaması Toplantıya katılan partililerin "Bir şarkısın sen" şarkısını söylemesi AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü için...

26.02.2020 11:51 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:56
AK Parti TBMM Grup Toplantısı - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum için hazırlanan video

Ak Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı 'ın salona girişi

Katılımcıları selamlaması

Toplantıya katılan partililerin "Bir şarkısın sen" şarkısını söylemesi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü için hazırlanan TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı. (1)

Kaynak: AA


Haber Videosu

: AK Parti TBMM Grup Toplantısı - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum için hazırlanan video
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