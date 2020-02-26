AK Parti TBMM Grup Toplantısı - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum için hazırlanan video
Ak Parti TBMM Grup Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi Katılımcıları selamlaması Toplantıya katılan partililerin "Bir şarkısın sen" şarkısını söylemesi AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü için...
Ak Parti TBMM Grup Toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi
Katılımcıları selamlaması
Toplantıya katılan partililerin "Bir şarkısın sen" şarkısını söylemesi
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü için hazırlanan video TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı. (1)
Kaynak: AA