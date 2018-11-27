AK Parti TBMM Grup Toplantısı (4)

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, partisinin 9 büyükşehir ve 11 il belediye başkan adayını açıkladı.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, partisinin 9 büyükşehir ve 11 il belediye başkan adayını daha açıklayarak, tanıttı.

Buna göre, yerel seçimde AK Parti'den aday gösterilen isimler ve iller şöyle:

1- Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek

2- Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki

3- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz

4- Bingöl Belediye Başkan Adayı Erdal Arıkan

5- Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider

6- Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Boz

7- Çorum Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın

8- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı

9- Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler

10- İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci

11- Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin

12- Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay

13- Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Vejdi Kahraman

14- Muş Belediye Başkan Adayı Feyat Asya

15- Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce

16- Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin

17- Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu

18- Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu

19- Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın

20- Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse

"İzmir'i Nihat Bey ile birlikte alacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilen Mehmet Özhaseki'nin, 5 dönem Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığını hatırlattı.

Erdoğan, Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki'nin son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğünü dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin de 3 dönem Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığını anımsatan Erdoğan, Zeybekci'nin daha sonra milletvekilliği ve Ekonomi Bakanlığı görevini yürüttüğünü söyledi. Erdoğan, "Nihat Bey, hem İzmir'de iş adamlığı devam ediyor hem de sürekli bölgenin insanı olarak oradaki kampanyalarda çalışan bir kardeşimiz. İnşallah bu dönem İzmir'i Nihat Bey ile birlikte alacağız." diye konuştu.

"Van'daki gayretlerini şimdi de Trabzon'a yansıttığını göreceğiz"

Van Valisi Murat Zorluoğlu'nun, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterildiğini belirten Erdoğan, "Murat Bey aynı zamanda Çaykaralı'dır. İnşallah Van'daki gayretlerini şimdi de Trabzon'a yansıttığını göreceğiz." dedi.

Erdoğan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'na da bugüne kadar olan hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplamda 23 büyükşehir, 37 il belediye başkan adayının isimlerinin açıklandığını belirterek, kalan 21 ilin yanı sıra ilçe belediye başkan adaylarını da Güney Amerika seyahati dönüşünde açıklamayı sürdüreceğini bildirdi.

Adayları açıklanan şehirlerde seçim çalışmalarının hemen başlayacağını dile getiren Erdoğan, bu kapsamda manifestolarını da açıklayacaklarını kaydetti.

(Bitti)