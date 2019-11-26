AK Parti TBMM Grup Toplantısı

26.11.2019 14:14 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:14

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Arifiye'deki tank palet fabrikası satılmamış, 25 yıllığına Katar ve Türk sermayesinin ortaklığıyla şu anda çalıştırılan BMC firmasına tahsis edilmiştir. Burada satış kesinlikle yok." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Tank Palet Fabrikası'ndaki işletme hakkının devrine ilişkin iddialarına yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'nun, "Arifiye'deki Tank Palet Fabrikası'yla ilgili yalan üstüne yalan" söylediğini belirten Erdoğan, "Konuyu bilmiyor. Ne diyor? '20 milyar dolar.' Bu adam rakam bilmiyor, dolar nedir bilmiyor. İnanın para nedir bilmiyor. Bunlardan haberi yok. Burayı satmadığımızı defaatle söylemiş olmamıza rağmen devamlı buranın satıldığını söylüyor." diye konuştu.

Erdoğan, "Arifiye'deki Tank Palet Fabrikası satılmamıştır, 25 yıllığına Katar ve Türk sermayesinin ortaklığıyla şu anda çalıştırılan BMC firmasına tahsis edilmiştir. Burada satış kesinlikle yok. Burası mevcut tanklarımızın, paletlerin tamir ve bakımı burada yapılacak hatta burada gerekirse burada sıfır üretim de yapılacak. Bay Kemal, bunları öğren." dedi.

Bunların yanı sıra sözleşmede bir şart olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Buraya kiralamayı yapan, tahsisi alan 50 milyon dolar yatırım yapacak. Çünkü içerideki bütün makineler vesaire bunların hepsi yenilenmeye muhtaç. Bu yenilenme sebebiyle bu adımı BMC birlikte atacaklar. Bu yenilenmeyi de böylece yaparak Arifiye'deki Tank Palet Fabrikası'nı çok daha farklı bir duruma getirecekler. Durmadan yalan. Fakat biz işimize bakacağız, yapacak çok şeyimiz var. İstediği kadar yalan söylesin, yalancının mumu yatsıya kadar yanar ve şu anda da burada bu firma çalışmalarını sürdürüyor."

F-35 konusunda Türkiye'ye haksızlık yapıldığını vurgulayan Erdoğan, "Allah'ın izniyle 5-6 yıl içinde kendi Milli Muharip Savaş Uçağımızı hazır hale getirmeyi planlıyoruz. Bize tüfek, tabanca gibi araçları vermeyince sandılar ki elimiz boş kalacak, daha iyisini ürettik ve güvenlik güçlerimizin kullanımına sunduk. Harekatlarımızda kullandığımız silah ve mühimmatlar konusunda, özellikle Batı ülkelerine bağımlılığımız neredeyse kalmadı. Şimdi yeni ve daha ileri hamleler içindeyiz." ifadelerini kullandı.

"Bozdoğan füzesi envantere girecek"

Milyonlarca dolar maliyetle dışarıdan alınan havadan havaya füzelerin, yerli ve milli muadillerinin seri üretimi için gün saydıklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savaş uçaklarımıza entegre edilecek havadan havaya füzemiz Bozdoğan, fırlatma rampasından yapılan güdümlü atışlarda tam isabet sağladı. Ses hızının çok üstünde uçan ve yüksek manevra yeteneğine sahip bu füzemizin uçaktan atışlı testleri de önümüzdeki yıl yapılacak. 2013 yılından beri üzerinde çalışılan Göktuğ Projesi'nin bir ürünü olan Bozdoğan füzesi, uçaktan test atışlarının da tamamlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girecek. Dünyada yalnızca 9 ülkenin ürettiği havadan havaya füzemiz, Milli Muharip Uçağımıza ve F-16 savaş uçaklarımıza monte edilecek.

Böylece savaş uçaklarımızda kullandığımız hava-yer silahlarına ek olarak havadan-havaya silahlarımız da yerli ve milli olacak. Milli gemimizden ilk defa milli füze atışı gerçekleştirdik. Roketsan tarafından geliştirilip üretilen ilk milli deniz seyir füzemiz ATMACA, TCG Kınalıada gemisinden başarıyla fırlatıldı. Bu füzemiz de inşallah önümüzdeki yıl envantere giriyor."

Bu sırada Ordu'dan gelen partililer, "Güçlü Ordu, güçlü Türkiye" sloganı attı.

"KERKES Projesi'ni başlattık"

Yalnızca mevcut ihtiyaçları karşılamadıklarını, Türkiye'yi ve savunmayı yeni gelişmelere de hazırladıklarına dikkati çeken Erdoğan, "Yapay zeka destekli İHA'lardan sonra bunların GPS olmayan ortamda da görev yapabilmesini sağlayacak KERKES Projesi'ni başlattık. Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı bu teknolojiyle, haberleşmenin olmadığı durumda da hedefler vurulabilecek." dedi.

ATAK helikopterinin, lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleriyle donatılmış FAZ-2 versiyonunun, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yerlilik oranı daha da artan ATAK FAZ-2 helikopterlerini de önümüzdeki yıldan itibaren kullanıma almayı hedefliyoruz. Karasu'da ihtiyacımız olan her türlü motoru üretebilecek bir fabrikanın inşası sürüyor. Aynı şekilde F-16 ve SİHA'larımızda, üretilen bombaların kapsülleri yanında patlayıcı dolumlarını da tamamen ülkemizde yapacak bir özel sektör yatırımı da yakında başlıyor. Bu yatırımın tamamlanmasıyla, yurt dışında dolum yaptırma işinden tümüyle kurtulmuş olacağız. Görüldüğü gibi önümüze çıkartılan engeller bizi durdurmuyor hatta yavaşlatmıyor, tam tersine azmimizi biliyor, çok daha hızlı çalışmamızı sağlıyor. İşte bu gündemlerle yolumuza devam etmekte kararlıyız. Kendi entrikaları içinde boğulanlara da 'yolunuz açık olsun' diyoruz."

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki konuşması öncesinde, yanına gelen, terör örgütü YPG/PKK'nın Nusaybin'de gerçekleştirdiği saldırı sonucu babasını kaybeden TRT Kürdi muhabiri Gülay Demir ile sohbet etti.

(Bitti)

Kaynak: AA