AK Parti TBMM Grup Toplantısı

05.11.2019 14:06

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörist başı Feto, bir projedir. Bir proje olarak da şu anda Amerika'da 400 dönümlük arazi üzerinde yaşamaktadır." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, teröristlerin, yaptıklarını fazlasıyla ödediklerini, ödemeye de devam edeceklerini belirterek, "En son terörist inşallah bitinceye kadar bu mücadele devam edecek. Kimse bizden bunu durdurmamızı beklemesin." açıklamasını yaptı.

Daha öncesinde ASALA terör örgütünün dünyanın dört bir yanında Türkiye'nin temsilciliklerine yönelik 100 civarında saldırılar gerçekleştirdiğini, 40'a yakın diplomatik görevliyi şehit ettiğini hatırlatan Erdoğan, bu sözde Ermeni terör örgütü karşısında gerek Amerika gerek batı dünyasının en ufak bir tavrının duyulmadığını ve görülmediğini dile getirdi.

Yine 1970'li yıllar boyunca yaşanan terör olaylarında çok derin acılar çekildiğini vurgulayan Erdoğan, "Maalesef Türkiye'nin bu uzun ve ağır bedelli terörle mücadele süreci takdir edilmek yerine üzerimizde hesapları olanlar tarafından kullanışlı bir malzeme olarak görüldü." ifadesini kullandı.

Suriye'den Türkiye'ye yönelik terör tehditleri yoğunlaştığında müttefik ülkeler başta olmak üzere tüm dünyadan yardım istendiğini anımsatan Erdoğan, G-20 Antalya Zirvesi'nde tüm liderlere, "Gelin, Suriye sınırlarımız boyunca güvenli bir bölge oluşturalım. Hem Suriye halkını zulümden kurtaralım hem de sığınmacıları burada iskan edelim." dediğine, zahirde herkesin bu teklifi olumlu karşıladığına ama gerçekleşmesi için hiç kimsenin kılını dahi kıpırdatmadığına dikkati çekti.

Teröristler Suriye tarafından sınır şehirleri havanla, roketle, silahla taciz etmeye başladığında bu çağrıyı yenilediklerini anlatan Erdoğan, "Ne yaptılar biliyor musunuz? Bize destek vermek şöyle dursun, ülkemize daha önce getirilmiş olan hava savunma sistemlerini söküp geri götürdüler." diye konuştu.

Erdoğan, PKK bir yandan, DEAŞ bir yandan, rejimin kontrolündeki çeşitli terörist unsurlar diğer yandan Türkiye'de bombalar patlatıp vatandaşları, güvenlik güçlerini şehit ederken hepsinin olup bitene seyirci kaldığını belirtti.

Gezi olaylarından çukur eylemlerine kadar Türkiye'nin güvenliğini, milletin huzurunu tehdit eden her olayda, Türkiye'nin değil vandalların ve teröristlerin yanında saf tutulduğuna işaret eden Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişimi gecesi, hepsinin de heyecanla gecenin sonunda darbecilerin galebe çalmasını beklediklerini çok iyi biliyoruz. Hatta Amerika'da, Avrupa'da ve kimi Arap ülkelerinde bazıları, sabahı beklemeden darbecilere olan desteklerini ifşa etmekten de çekinmediler. Türkiye'nin Suriye gibi, Mısır gibi, Libya gibi bu tür olaylarla karşılaşınca yıkılacak bir ülke olduğunu sandılar. Milletimiz tüm bu hadiseler karşısında dimdik yanımızda durup mücadelemize destek verince de hüsrana uğradılar. Bu hayal kırıklığının etkisiyle giderek hırçınlaştılar, terbiyesizleştiler, pervasızlaştılar." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, her meselesini diplomasiyle, diyalogla, karşılıklı nezaketle ve anlayışa dayalı müzakereyle çözmeyi prensip edinmiş bir ülke olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1999 yılında Amerika'ya sığınan terörist başı Feto'nun, o günden bu güne Amerika'da niye tutulduğunu, Türkiye mahkemelerinin verdiği 90'ı aşan dosyayı bunlar gördükleri halde Feto'yu orada neden sakladıklarını da sordu.

Erdoğan, "Bu, bulunmayan bir hint kumaşı değil. Demek ki burada başka projeler var. Şu anda bu terörist başı Feto, bir projedir. Bir proje olarak da şu anda Amerika'da 400 dönümlük arazi üzerinde yaşamaktadır. Ama öbür taraftan biz de bir şey olduğu zaman, 'Bunu bize gönderin.' Kusura bakmayın." dedi.

DEAŞ'ın başının kendini öldürdüğü, intiharını yaptığını, tüm dünyanın bununla ayağa kaldırıldığını belirten Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"İyi güzel de bunun dışında olanlar gerçekleştiğinde niye acaba sizler gerekli desteği vermiyorsunuz? Sizler de gerekli desteği burada vermeniz lazım. O ne kadar sizin için önemli ise Feto denilen bu terörist başı da bizim için o kadar önemlidir. (FETÖ) Atmış olduğu adımlarla, yaptıklarıyla benim 251 kardeşimi şehit ettiler, 2 bin 193 vatandaşımı gazi ettiler. Bunun bir bedeli olmayacak mı? Bunun bir bedeli de kesinlikle bu adamın Türkiye'ye teslimidir. Bunun için, ha Apo ha Feto, hiçbir farkı yok."

DEAŞ'ın en çok hedef aldığı Türkiye'yi, bu örgütle irtibatlandırmak için, FETÖ ve PKK dahil her aracı kullanmaya çalıştıklarının altını çizen Erdoğan, bu konudaki cevaplarını, en cahil insanların bile anlayabileceği açıklıkta, samimiyetle verdiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz mücadeleyi, insan hakları meselesine dönüştürmeye çalıştılar. Yine aynı nezaketle cevabımızı verdik. Türkiye 4 milyon sığınmacının yükünü tek başına omuzlarken, bu konuda dahi ithamlarda bulunmaya yeltendiler. Yine duruşumuzu bozmadan cevaplarımızı verdik. Güney sınırlarımız boyunca önce DEAŞ, o olmayınca PKK/YPG eliyle bir terör koridoru oluştuma gayretlerini alenen yürütmeye başladılar. Müttefik dediğiniz ülkelerin bizim değil, teröristlerin yanlarında yer almaları karşısında artık kendi göbeğimizi kendimizin kesmesi gerektiğini gördük. 32 bin civarında tır silah yüklü, araç, gereç, mühimmat yüklü olarak benim ülkeme Irak tarafından giriyor ve bu terör örgütlerini destekliyorsa burada bir şey var demektir. Biz buna eyvallah edemeyiz. Defaatle uyarılarımızı yaptık. Ama buna rağmen hala Amerika'nın sesi çıkmıyor. 'Askerimizi çekiyoruz.' dediler, çektiler mi? Hayır. Oyalıyorlar. Hep oyalama taktikleri. Bu terör örgütlerini terör örgütü olarak adeta kabul etmediklerini son 2018 terör raporunda yaptıkları açıklamayla da ortaya koydular. Dün bizler de kabine toplantımızdan sonra açıklamamızı çok açık net yaptık. Bundan sonra böyle."

(Sürecek)

Kaynak: AA