AK Parti TBMM Grup Toplantısı

05.11.2019 14:00

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin öyle masa başında tezgahlanan ayak oyunları ve kumpaslarla yıkılamayacak kadar güçlü bir ülke olduğunu inşallah herkes görmüştür." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ekonomideki gelişmelere değinerek cari dengenin Türkiye tarihinde ilk defa 5 milyar dolar civarında fazla verir hale geldiğini anımsattı. Cari denge meselesini en az terörle mücadele kadar kritik bir beka meselesi olarak gördüklerini belirten Erdoğan, bu konudaki kararlı duruşu sonuna kadar sürdüreceklerini ifade etti.

Turizmde bu yılın ilk 9 ayında 42 milyon seviyesine ulaşıldığının altını çizen Erdoğan, "İnşallah yıl sonunda 50 milyon rakamını aşacağız. Böylece dünyada en çok turist çeken 6. ülke haline geldik. Döviz rezervlerimiz bir ara iyice azalmıştı ama şimdi toparlandı ve 105 milyar dolar seviyesine yükseldi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefet partisinin sözcüsünün geçen günlerde ekonomik gelişmelerle ilgili konuştuğunu, AK Parti'nin ise görevi IMF'ye 23 milyar dolar borcun bulunduğu bir dönemde devraldığını anımsattı. IMF'ye olan borcun 2013 yılının Mayıs ayında sıfırlandığını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şu anda bizim IMF ile bir ilgimiz yok. Ana muhalefet partisi iktidara çamur atmanın gayretinde ama atamazsınız. Çünkü buraya sizin ne diliniz ne ağzınız ulaşamaz. Her şeyden önce haddinizi bileceksiniz. Niye? Sizin bunları yapacak gücünüz, takatiniz yok. Zaten IMF olayını bu milletin başına dert eden sizsiniz. Bunu peyderpey azaltan da biziz ve en sonunda sıfırladık. Başbakanlığım döneminde IMF bizden 5 milyar avro borç istedi. Arkadaşlara da 'Verin' dedim. Baktılar Türkiye, bu çılgın Türklerin sağı solu belli olmaz; 'Herhalde bu 5 milyar avroyu verecek' dediler ve almaktan vazgeçtiler. Son dönemde yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen gerek kamu borç oranında, gerek toplam borcun milli gelire oranında gerekse diğer borç kategorilerinin tamamında gelişmiş ülkelerden bile çok iyi durumdayız. Ülkemize, döviz kuru, faiz ve enflasyon üçgeninde kurulan oyunu bozduk. Hep 'Bu faizi düşürmekten başka çare yok.' diyorum.

Faizi düşürdükçe enflasyonun düşeceğini söyledim. 'Bu olduğu zaman büyüme hızlanır' dedim. Sistem değişince Merkez Bankası Başkanını görevden alma yetkisini de aldık ve böylece önceki Merkez Bankası Başkanını görevden aldık. Çünkü laf dinlemiyor adam. Yeni arkadaşımız ile yola devam ettik, 'Faiz oranlarını düşüreceğiz' dedik. Çünkü faiz bir ülkenin kalkınmasında en büyük zulümdür. Yatırımları durdurur, istihdamı durdurur, üretimi durdurur, rekabet gücünüzü ortadan kaldırır ve sizin büyümenizi de engeller. Bu adımlar atılınca hava değişti ve enflasyonda tek haneye düştük. Döviz kurunu da nispeten stabil hale getirdik.

Hem gösterge faizlerinde hem piyasa faizlerinde ardı ardına indirimler yapılıyor. Araç ve konut kredilerindeki düşüş piyasaları yeniden canlandırdı. Enflasyonu da ekim ayı itibarıyla yüzde 8,6 seviyesine indirerek yeniden tek haneli rakamlara düşürdük. Türkiye'nin öyle masa başında tezgahlanan ayak oyunları ve kumpaslarla yıkılamayacak kadar güçlü bir ülke olduğunu inşallah herkes görmüştür. Bize zarar vermek için atılan her adım Türkiye'nin daha da güçlendiği bir sürecin başlangıcı olmuştur. Öyle de devam edecektir. Ülkemizi devletlerden bir devlet sananlar gerimizdeki 2 bin 200 yıllık bir tecrübeyi milletimizin vatanındaki bin yıllık mücadelesini ve yüz milyonlarca insanın duasının gücünü görmüyor demektir. Hepsi de teker teker bu gerçekleri görecektir. Bir olduğumuz, iri olduğumuz, diri olduğumuz, kardeş olduğumuz, hep birlikte Türkiye olduğumuz sürece bu gerçekleri her birine anlata anlata göstereceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdurrahim Karakoç'un, kendisine göre dünyanın en güzel aşk şiirlerinden "Mihriban"ın ve yine dünyanın en güzel kahramanlık şiirlerinden olan "Vur Emri"nin yazarı olduğunu anımsattı. Karakoç'un "Mektup yazdım Hasan'a, ha Hasan'a ha sana" dizeleriyle başlayan "Hasan'a Mektup" şiirine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz de bugün burada konuşmamızı sizlere ama mesajlarımız tüm milletimize, tüm dünya ya ve tüm muhataplarımızadır." diye konuştu.

"Ey Batı, siz ikircikli değilsiniz, çok yüzlüsünüz"

Erdoğan, Türkiye'nin dünyada terörle mücadele konusunda en büyük mücadeleyi veren, en büyük kayıpları yaşayan ve aynı zamanda en büyük başarıları elde etmiş bir ülke olduğunu söyledi.

PKK terör örgütünün 1984 yılından beri devlete ve millete saldırdığını, içlerinde daha doğmamışlardan kundaktakilere kadar her yaştan çocuğun ve annenin de olduğu on binlerce masum vatandaşın alçak saldırılar sonucu hayatını kaybettiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'daki il teşkilatını niye terk ettiniz? Ey Batı, orada il teşkilatının önündeki anneleri niye görmediniz, niye görmüyorsunuz? İşinize gelmiyor. Siz ikircikli de değilsiniz, siz çok yüzlüsünüz. Aynı şekilde binlerce güvenlik görevlimiz bu mücadelede şehadet mertebesine ulaşmıştır. Elbette bu sabah da bir kardeşimiz Resul Ayn'da el yapımı bombalar temizlenirken şehit oldu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, onun şahsında tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize de Rabb'imden şifalar niyaz ediyorum."

(Sürecek)

Kaynak: AA