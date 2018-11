AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'nin aday belirleme taktiği dahi belediyecilik konusundaki zavallılığını göstermeye yeterlidir. Özellikle büyükşehirlerde CHP, AK Parti'nin adaylarını açıklamasını bekliyor. Ona göre aday açıklayacaklarmış çünkü mihenk taşı AK Parti, onun için. Bunların kafasında 'bu şehri kim daha iyi yönetir?' diye bir düşünce kesinlikle yok. Bunun yerine AK Parti'nin ve diğer partilerin oylarını alabilecek aday bulma cinliğine kafa yoruyorlar." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son beş yılında yaşananların, her alanda köklü bir değişimin kaçınılmaz olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Bu alanların başında da "siyaset yapma tarzı" geldiğini belirten Erdoğan, "Ana muhalefet partisi CHP, tek parti döneminden beri hizmetten, icraattan, yatırımdan, projeden uzak bir anlayışla, ülkemiz siyasetini adeta zehirlemiştir." diye konuştu.

"Bu partinin yönetimindeki belediyelere bakın; istisnalar hariç hemen hiç birinde yönetim başarısı üzerine kurulu bir kadro seçimi göremezsiniz." diyen Erdoğan, belli kesimlerin ideolojik fanatizmlerini istismar ederek kurdukları düzeni korumanın, CHP yönetiminin başlıca gayesi olduğunu söyledi.

Bu sebeple, CHP'nin uzun zamandır, oyunu artırmak için değil "kayıtsız şartsız teslim aldığı kesimlerin gözlerini açmasını engellemek için" siyaset yaptığını ifade eden Erdoğan, "Ankara'da Çankaya, İstanbul'da Kadıköy, Şişli, Beşiktaş gibi yerlerdeki seçim sonuçlarına bakın, hiç birinin ülke gerçekleriyle ilişkisinin olmadığını görürsünüz. Türkiye yansa da şaha kalksa da bunların umurunda değildir. Halbuki buradaki seçmen profili aynı zamanda Türkiye pastasının kaymağını yiyen kesimlerden oluşuyor." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "CHP'li başkanların yönettiği yerlerde hayat kalitesinin yüksekliğinden bahsettiğini" anımsatan Erdoğan, "Halbuki bu ilçelerde yaşayan sağduyulu vatandaşlarımız çok iyi bilir ki CHP'li başkanların yönettiği yerler bugünkü seviyesine belediyelerin değil büyükşehirin veya hükümetin yatırımları sayesinde gelmiştir. Bugün Kadıköy'den Pendik'e belediyenin raylı sistemiyle gitmiyorsunuz, büyükşehirin hazırladığı raylı sistemle gidiyorsunuz. Kadıköy'e kadar büyükşehirin hizmeti olan metrobüslerle geliyorsunuz." diye konuştu.

-"Her yere aynı hizmeti götürdük"

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum zaman, benden önceki belediyenin aldığı meşhur Ikarus'lar vardı. Bunlarda ne klima vardı ne de temizlik diye bir şey vardı. Mazot kokusundan, pislikten geçilmezdi. Geldik, ilk işimiz ne oldu biliyor musunuz? O Ikarus'ları yurt dışına sağa sola hibe olarak gönderdik. İnsanıma, milletime bu yakışmazdı. Onları elimizden bir an önce çıkardık ve süratle Mercedes marka otobüsleri İstanbulumuza soktuk. Niye bunu yaptık? Benim vatandaşıma, halkıma yakışan neyse onu yapmak zorundaydık da onun için yaptık. Bu her yerde böyleydi. Afedersiniz, altyapı diye bir şey yoktu. Susuzluk, almış başını gidiyordu. Bütün bunlardan İstanbul'umuzu kurtarırken 'burası Kadıköy'dür, CHP'lidir' demedik, 'burası Beşiktaş'tır, CHP'lidir' demedik. Her yere aynı hizmeti götürdük.

Aslında CHP'nin aday belirleme taktiği dahi belediyecilik konusundaki zavallılığını göstermeye yeterlidir. Özellikle büyükşehirlerde CHP, AK Parti'nin adaylarını açıklamasını bekliyor. Hayırlı olsun. Niçin biliyor musunuz? Ona göre aday açıklayacaklarmış. Elhamdülillah. Çünkü mihenk taşı AK Parti, onun için. Yani bunların kafasında 'bu şehri kim daha iyi yönetir?' diye bir düşünce kesinlikle yok. Bunun yerine AK Parti'nin ve diğer partilerin oylarını alabilecek aday bulma cinliğine kafa yoruyorlar. İşte bu günle birlikte 60 büyükşehir ve il belediye başkan adayımızı açıklamış oluyoruz. Şimdi buradan CHP yönetimine bir ödev veriyorum: İyi takip etsinler, alsınlar 60 kişilik listeyi önlerine, teker teker her birinin karşısına stratejilerine, taktiklerine, cinliklerine göre isimler koysunlar. Görelim bakalım 31 Mart gecesi milletimiz hizmete talip olanlara mı yoksa cinlik yapanlara mı itibar edecek?

CHP'ye gönül veren seçmen kardeşlerime de diyorum ki; gelin 31 Mart'ta bu köhne zihniyete artık bir 'dur' deyin. Tercihlerinizi buna göre yapın. İstanbul'da sizlere AK Parti belediyeciliğinin nasıl hizmetler verdiğini biliyorsunuz, bizim nasıl hizmet verdiğimizi biliyorsunuz. Bütün bunlarla beraber ilçelerde nasıl başarı, nasıl destan yazdıklarını biliyorsunuz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in de susuzluk içerisinde kavrulduğunu, Veysel Eroğlu'nun bakanlığı döneminde İzmir'in susuzluk sorununu çözdüklerini belirterek, "Aynı şekilde İZBAN yine bizimle yapıldı. Bunların yaptığı değil ama 'biz yaptık' diye havasını atıyorlar. Yok ya, onu da biz yaptık. Bunlar bizden. Şu anda Körfez kokuyor. Aynı Haliç'i devraldığım zamandaki haline dönüştürdüler Körfezi. Yahu bir kolektör de mi yapamazsın? Al o kolektörü, oraları bir temizleyin. Yok. Dertli olacaksın derti. Dertli olmadan bunu çözemezsin." dedi.

