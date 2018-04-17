AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na başlanılan 20 Ocak'tan bu yana yurt içinde 209, Kuzey Irak'ta 341 olmak üzere 550 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, Afrin harekatında şu an itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 205'e ulaştığını belirtti.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen hafta Grup Toplantısının ardından "Polis Haftası" dolayısıyla polislerle bir araya geldiğini hatırlatan Erdoğan, tüm şehitlerle birlikte hayatlarını ülkenin ve milletin bekası uğrunda feda eden polislere Allah'tan rahmet, gazilere sıhhat ve afiyet diledi.

Türkiye'nin istiklaline ve istikbaline yönelik kötü niyet besleyenlerin ilk hedeflerinden birinin Emniyet Teşkilatı olmasının boşuna olmadığını belirten Erdoğan, "Günümüz emperyalistlerinin proje örgütleri olan FETÖ, içeriden çürüterek PKK da dışarıdan hücum ederek emniyet teşkilatımızı devre dışı bırakmak için çok uğraştılar. Hamdolsun milletimizle birlikte el ele, kol kola vererek ülkemizin diğer kurumlarıyla birlikte Emniyet Teşkilatımızı da bugüne kadar iç ve dış saldırılardan kurtardık. Bununla birlikte her yerde olduğu gibi Emniyet Teşkilatımız içinde de halen kılıç artığı mahiyetinde terör örgütü mensupları bulunuyor olması muhtemeldir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) her türlü yalan, takiye ve şahsiyetsizliği meşru gören yapısı nedeniyle bu örgütün mensuplarını tespit etmek ve ayıklamakta zorlandıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kendilerini gizleyen FETÖ'cülerin, buldukları her fırsatta işleri tersine çevirme gayreti içinde olduklarının farkındayız. Bu amaçla eskiden beri hep yaptıkları gibi iftiralarla saptırmalarla sahte belgelerle masum insanların hayatlarını karartmak için fırsat kolluyorlar. Belki anlık neticeler alıyor gibi görünebilirler ama eninde sonunda gerçekler ortaya çıkıyor ve bu kumpasçılar yakayı ele veriyor. Adil Öksüz haininin nasıl serbest bırakıldığını, bu işte kimlerin parmağı olduğunu unutmuş değiliz. Buradan farklı hesaplarla da olsa FETÖ'cülerin oyunlarına göz yumanları veya zemin hazırlayanları bir kez daha ikaz ediyorum; teröristle birlikte hareket edenlerin bizim nazarımızda onlardan bir farkı yoktur.

Yüreğinde zerre kadar Allah korkusu, adalet duygusu, hak ve hukuk hassasiyetleri, ülke ve millet sevgisi olan hiç kimsenin böyle bir yola tevessül etmeyeceğine inanıyorum. Buna rağmen yanlışa düşenler olursa hiç kusura bakmasınlar, vakti saati geldiğinde mahkemelerin önünde hesap verirken bulurlar, bulacaklar."

"Er veya geç onu da alacağız"

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Erdoğan, "Milletimiz şundan emin olsun ki 7 gün 24 saat terör örgütlerinin ensesindeyiz. FETÖ'nün yurt içinde ve yurt dışında bulunan tüm kritik elemanlarını birer birer hak ettikleri akıbete düçar ediyoruz. Aynı şekilde PKK'ya hem sınırlarımız içinde hem de sınırlarımız dışında nefes aldırmıyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, yalnızca Zeytin Dalı Harekatı'na başlanılan 20 Ocak'tan bu yana yurt içinde 209, Kuzey Irak'ta 341 olmak üzere 550 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Afrin harekatında şu an itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 205'e ulaşmıştır. Kuzey Irak'ta 341, yurt içindeyse 214 terörist etkisiz hale getirilmiştir. FETÖ'cülerin durumu zaten perişan. Cezaevlerinde olanlar adalete hesap veriyor. Bunun dışında gerek ülke içinde bulunanların gerekse ülke dışına kaçmış olanların yürekleri sürekli ağızlarında. Ne zaman devletin yakalarına yapışıp hesap soracağını bilememenin tedirginliği içinde hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Hiçbirinin de akıbeti bugüne kadar yurt dışında yakalayıp ülkemize getirdiğimiz 80'in üzerindeki FETÖ'cünün durumundan farklı olmayacaktır. En son Kosova'da 6, Gabon'da 3 olmak üzere toplamda 80'i yakaladık. Pensilvanya'ya kaçarak kurtulduğunu sanan terörist başının durumu da farklı olmayacaktır. Bunu da söyleyeyim. Er veya geç onu da alacağız. Bu ülkeye ve bu millete ihanet eden herkes eninde sonunda hak ettiği cezaya maruz kalacaktır."

(Sürecek)