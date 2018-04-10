AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Demokrasinin ve özgürlüklerin kalesi olduğu iddiasıyla yola çıkan Avrupa'nın, terör örgütlerinin oyuncağı haline dönüştüğünü görmenin üzüntüsü ve öfkesi içerisindeyiz. Bizim dağda aradığımız terör örgütü mensuplarının, Avrupa ülkelerinin caddelerinde karşımıza çıkmasından artık bıktık, usandık." dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, Almanya'da polisin Türk vatandaşı Yusuf Ünsal'a yönelik kötü muamele olayını anımsatarak, konuyla ilgili başkonsolosun sürecin içinde olduğunu ve takibini yaptığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizi üzen şey şudur; Alman makamları, polisleri terör örgütüne bu kadar yumuşak davranırken, o terör örgütünün karşısındaki bir samimi Türk vatandaşına bu zulmü niye yapar? Onlar terör örgütü yandaşları olarak gösterilerini rahatça yapabiliyor ama öbür tarafta ona karşı çıkan bir Türk vatandaşı rahatça engellenebiliyor." ifadesini kullandı.

Aynı olayların dünyanın farklı ülkelerinde de yaşandığına dikkati çeken Erdoğan, ABD, Hollanda, Belçika'da da aynı tutumların sergilendiğini bildirdi.

"Al birini vur öbürüne, hiç birbirlerinden farkı yok bunların" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Terör örgütü yandaşları taşıdıkları pankartlarla, attıkları sloganlarla, kullandıkları jargonla PKK yanlısı veya FETÖ'cü olduklarını açıkça söylüyorlar. Herkesin gözü önünde yaşanan bu tür hadiselere itiraz ettiğimizde de güya sivil toplum kuruluşu olan saçma sapan derneklerin, vakıfların ismini verip, olayı meşrulaştırmaya çalıştırıyorlar. Demokrasinin ve özgürlüklerin kalesi olduğu' iddiasıyla yola çıkan Avrupa'nın, terör örgütlerinin oyuncağı haline dönüştüğünü görmenin üzüntüsü ve öfkesi içerisindeyiz. Bizim dağda aradığımız terör örgütü mensuplarının, Avrupa ülkelerinin caddelerinde karşımıza çıkmasından artık bıktık, usandık."

Erdoğan, geçmişte Özdemir Sabancı'nın katillerinin yıllarca ellerini, kollarını sallayarak ülkelerinde gezmelerine izin verenlerin şimdi tüm şehirlerini teröristlere ve terörist sevicilere tahsis ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Maalesef baktığımız yerden Avrupa'yı şu şekilde görüyoruz; Avrupa'da demokrasi sadece Türkiye'ye karşı olanların hakkıdır. Avrupa'da özgürlükler sadece Türkiye'ye hakaret edenler içindir. Avrupa'da ülkemize yönelik her türlü düşmanlığı gösterme hakkına sahipsiniz. Buna karşılık Türkiye'nin lehine en küçük bir faaliyete kalkışırsanız salon tahsislerinin iptalinden, sınır dışı tehditlerine kadar ulaşan acayip bir yaptırımlar listesiyle karşı karşıya bulunursunuz. Türk milleti bu tür tehditlere Allah'ın izniyle pabuç bırakmaz."

Avrupa ülkelerinin kendi sonlarını kendi elleriyle hazırladıklarını belirten Erdoğan, "Bugün Türkiye'nin başına musallat olduğu için el üstünde tuttukları terör örgütleri eninde sonunda nefretlerini ve namlularını onlara çevirecekler, bunu da iyi bilsinler. Terörizmin doğası budur. Kendisini besleyen eli gün gelir, mutlaka ısırır." dedi.

- "Siyasette mutlaka etkin olun"

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarına da seslenen Erdoğan, "Bulunduğunuz ülkelerde gurbette değil, birinci sınıf insan haklarına sahip olarak yaşayacağınız yeni vatanınızdasınız. Ana vatanınız bakidir. Siz yeni vatanınıza sıkı sahip çıkın. Bunun için yaşadığınız ülkelerin vatandaşlık hakkından mutlaka faydalanın. Eğitimden iş kurmaya kadar tüm imkanlarını sonuna kadar değerlendirin. Ana dilinizden, inancınızdan, kendi içinizdeki dayanışmanızdan asla taviz vermeyin. Ama yaşadığınız ülkenin dilini ve sosyal ortamı da mutlaka en iyi şekilde öğrenin." ifadesini kullandı.

Avrupa'da yaşayan vatandaşlardan siyasette mutlaka etkin olmalarını isteyen Erdoğan, şu görüşlere yer verdi:

"PKK'lılara, DHKP-C'lilere bırakmayın oranın siyasetini, siz etkin olun. Girin o alanlara. Bizzat siyasi partilerde ve siyaset mekanizmalarında görev alın. Bölücü örgüt yandaşlarının en büyük avantajı sayıları az da olsa belli yerlerde kümelenerek, siyaset mekanizmasında söz sahibi olmalarıdır. Ülkesine, milletine, bayrağına, ezanına bağlı vatandaşlarımız birlik olduğunda siyasi partiler ve siyasetçiler üzerinde onlardan on kat, yüz kat daha etkili olma imkanına sahiptir. İşte yaptığımız seçimlerde sadece Almanya'da bize gelen oy yüzde 60. Bu civarda oy geldi. Bu ne demektir? Demek ki orada bir güç var, bu güç oradaki siyasette de etkin olmalıdır. Etkin olalım ki orada haklarımızı çok daha rahat kullanalım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlardan ticarete de önem vermesini isteyerek, paranın her yerde olduğu gibi Avrupa'da en büyük güç olduğuna işaret etti. Vatandaşların ekonomik, siyasi ve sosyal alanlarda sayısal çoğunluklarına uygun konum sahibi olduğunda şu anda yaşanan sıkıntıların çoğunun kendiliğinden çözüleceğine dikkati çeken Erdoğan, "Biz ilgili kurumlarımızla her zaman olduğu gibi bugün de dünyanın neresinde olursa olsun tüm vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin, dostlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Şunu unutmayalım, Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe ulaşamadığı hiçbir yer, muktedir olamadığı hiçbir mesele kalmayacaktır." dedi.

Bu arada Erdoğan, kürsüdeyken Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ı yanına çağırarak kısa bir süre konuştu.

Cumhurbaşkanıyla, Meclisiyle, hükümetiyle gece gündüz çalışarak Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracaklarını vurgulayan Erdoğan, milletvekillerine Meclis çalışmalarında başarılar diledi.

(Bitti)