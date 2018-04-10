AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Lafa gelince sosyal demokrat olduğunu söyleyen fakat ayak tırnağından saç teline kadar her tarafından buram buram faşizm akan bu partinin (CHP) ve başındaki zatın devri inşallah yakında kapanacaktır." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Suriyeliler için harcanan paranın ne anlama geldiğini bilmeden, çiftçiden hastanelerde tedavi gören vatandaşlara kadar akla hayale gelmeyecek kesimleri üzerlerine salmaya çalışmasının garabet olduğu belirtti.

Erdoğan, hiçbir geliri olmayan Suriyelilere, uluslararası kaynaktan ayda 200-250 lira verilmesine dahi tahammül edemeyen Kılıçdaroğlu'nun, şimdi de Roman vatandaşlarla Suriyelileri kıyaslayarak tamamı yalan iddialarla karakterini bir kez daha ortaya koyduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onun ahlaka ve en önemlisi insanlığa sığmayacak ifadelerini elbette burada tekrarlamayacağız. Yarın bunu izleyecek. Külliyemizi, milletin evini ziyaret edecek Roman kardeşlerimizle birlikte bu şahsa hak ettiği cevabı vereceğimize inanıyoruz. Bak bakalım AK Parti Roman kardeşleriyle nasıl kucaklaşıyor." ifadelerini kullandı.

Doğduğu, büyüdüğü mahallede Romanların bulunduğunu, aynı okula, camiye gidip geldiklerini anlatan Erdoğan, "Bay Kemal, biz böyle yetiştik. Bizde ayrımcılık yok. Benim mahallemde Arnavut'u, Kürt'ü, Laz'ı vardı. Hiçbir ayrım yok. Biz bunlara yabancı değiliz." diye konuştu.

İnananların kardeş olduğunu, kavim kabile ayrımı bulunmadığını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşımız sıfatıyla tüm haklar ve özgürlüklerden istifade eden Roman kardeşlerimiz ile hayatlarını kurtarmak için ülkemize sığınan Suriyeli mazlumları karşı karşıya getirmekten medet uman bir siyasetin, bu ülkede yeri olmadığını bu zata milletimizle birlikte göstereceğiz. ve Türk milletinin o nevi şahsını oluşturan, olgunlaştıran o çeşitlilik bize mahsustur. Lafa gelince sosyal demokrat olduğunu söyleyen fakat ayak tırnağından saç teline kadar her tarafından buram buram faşizm akan bu partinin ve başındaki zatın devri inşallah yakında kapanacaktır, hiç endişe etmeyin. Dünyada ırkçı siyasetin yükselişe geçip de huzurun ve refahın arttığı bir ülke örneği yoktur."

"İnanıyorsanız muhakkak üstünsünüz"

Almanya'da 20 polisin üzerine çöreklendiği Türk vatandaşı Yusuf Ünsal ile görüştüğünü, kendisine "Başkanım siz zaten yanımızdasınız, endişe etmeyin. Sonunda biz kazanacağız." dediğini aktaran Erdoğan, "Mesele inanmak, inanıyorsanız muhakkak üstünsünüz. 20 polis bir Türk'ü halledemiyor. Niye? 'İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür.' Olay bu. Almanya'da Türk, Fransa'da Cezayirli, İngiltere'de Pakistanlı, Amerika'da Müslüman düşmanlığı yapılmasında hiçbir farkı yok. Biz kimsesizlerin kimsesi olmayı, mağdura destek vermeyi, zalime karşı mazlumun yanında yer almayı, garip gurebayı desteklemeyi kendisine şiar etmiş bir milletin mensupları olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Erdoğan, AK Parti hükümetleri döneminde "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hareket ettiklerini dile getirerek, Türkiye'nin büyük devlet olmanın gereğini yerine getirirken önüne hep cüce zihniyetlerin çıktığını ama bunların hiçbirinin milleti yolundan döndürmeye yetmediği ve yetmeyeceğini söyledi.

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasının önünde kimsenin durduramayacağını vurgulayan Erdoğan, çocuklara aydınlık bir gelecek hazırlamaya gayret ettiklerinin altını çizdi.

Erdoğan, masumiyetin simgesi olan çocukların istismara uğramasına asla tahammül edemeyeceklerini bildirdi.

İsrail'de Ahed et-Temimi'nin 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına değinen Erdoğan, "Yaptıkları sözlü tacize karşı duruşunu gördünüz değil mi? Mesele o. O kızımız, odada bir başka bayan polis yok, o erkek, ama o tabii görünüşte erkek, onu da size söyleyeyim, onların karşısında nasıl asil duruyor, asaletle davranıyor ve duruşundan onlara asla taviz vermiyor. Evelallah kadınımız da erkeğimiz de işte bu duruşunu taviz vermeksiniz sürdürecektir." şeklinde konuştu.

İnsanlık suçu olarak gördükleri çocuk istismarının önlenmesi için her türlü tedbiri almaya kararlı olduklarını belirten Erdoğan, hem suç önleyecek tedbirlerin alınması hem de cezaların verilmesi ve hem de rehabilitasyon programlarının uygulanmasını gerektiğini söyledi.

İlgili bakanlardan oluşturulan komisyonun, Çocukların İhmal ve İstismarının Önlenmesi Acil Eylem Planı'nın hazırladığını anımsatan Erdoğan, milletin vicdanını yaralayan çocuk istismarına ilişkin kanuni düzenlemenin de Meclis Başkanlığına sunulduğunu anımsattı.

"Bundan sonra bunların ömürleri cezaevinde geçer"

Tasarıda, çocuklara nitelikli istismar suçunda üst ceza sınırının 20 yıldan 40 yıla çıkarıldığını, ağırlaştırılmış müebbet cezası alan kişinin 50, müebbet alan kişinin ise 40 yıldan önce cezaevinden çıkamayacağını kaydeden Erdoğan, "Sıkıysa, bundan sonra da bu yola tevessül etsinler. Artık bundan sonra bunların ömürleri cezaevinde geçer ve orada çürürler." dedi.

Çocuklara yönelik istismar suçunu işleyenler için kimyasal kastrasyon tedbirinin de uygulanabileceğini ifade eden Erdoğan, yayın yasağı da getirilebileceğini söyledi.

Çocukların adli süreci yaşamamaları için büyük ilçelerde bir yıl içerisinde mutlaka Çocuk İzlem Merkezleri kurulacağını aktaran Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen Aile Sosyal Destek Programı vasıtasıyla hane ziyaretleri gerçekleştirileceğini, ziyaretlerin araştırmalarla desteklenerek, çocuklara yönelik risk haritaları oluşturulacağını bildirdi.

Ailelere, öğretmenlere ve çocuklara verilecek eğitimlerle bilinçlendirme faaliyetleri yürütüleceğini dile getiren Erdoğan, "Bunlar ve diğer tedbirlerle, çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı bir şekilde hayata hazırlanmasını hedefliyoruz. Milletimizden bu konuda bilinçli davranmasını ve kurumlarımıza yardımcı olmasını bekliyoruz." dedi.

(Sürecek)