Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Gabon'un 3 FETÖ mensubunu Türkiye'ye teslim ettiğini belirterek, "Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, onlar kaçacak biz kovalayacağız. Kosova'dan 6'sını aldık. Şimdi Gabon'dan 3'ünü aldık. Milli İstihbarat Teşkilatımız kovalıyor. Şimdi bakalım yenisi nereden çıkacak?" dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kongreler vesilesiyle ziyaret ettiği tüm illerde samimiyet ve büyük ilgi görmenin memnuniyetini yaşadığını söyledi.

İzmir ve İstanbul il kongreleri ile bu maratonu nihayete erdirmeyi ve büyük kongreye hazır hale gelmeyi hedeflediklerini ifade eden Erdoğan, salondan atılan sloganlara karşı "Hadi bakalım, İzmir'e geldiğimizde göreceğiz." diye konuştu.

Proje bazlı teşvik sisteminin tanıtımını dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptıklarını anımsatan Erdoğan, 19 firmaya ait 23 projeye ilişkin teşvik belgelerini sahiplerine teslim ettiklerini dile getirdi.

Yatırım bedeli 135 milyar lira, doğrudan istihdamı 34 bin kişi, dolaylı istihdamı 134 bin kişi olan söz konusu projelerle ihracatı 6 milyar doların üzerinde artırıp, ithalatı da 12 milyar doların üzerinde azaltacaklarını anlatan Erdoğan, "Böylece geçtiğimiz yıl 47 milyar doları bulduğu için eleştiriye uğradığımız cari açığımızda 19 milyar dolarlık bir iyileştirmenin temelini atmış oluyoruz." dedi.

FETÖ ile mücadele

Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve geldikten sonra ilk ziyaretlerinden birini Türkiye'ye yapan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'u dün ağırladıklarını hatırlattı.

Ceenbekov ile başta FETÖ ile mücadele olmak üzere iki ülkenin güvenliği, huzuru ve ilişkilerinin geleceği açısından kritik meseleleri ele aldıklarını belirten Erdoğan, "İnşallah Kırgız makamlarıyla el ele verip FETÖ'yü bu ülkede de tasfiye edeceğiz. En son Gabon 3 tane önemli FETÖ'cüyü ülkemize teslim etti. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, onlar kaçacak biz kovalayacağız. Kosova'dan 6'sını aldık. Şimdi Gabon'dan 3'ünü aldık. Milli İstihbarat Teşkilatımız kovalıyor. Şimdi bakalım yenisi nereden çıkacak?" diye konuştu.

"Kale almayayım diyorum ama..."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Suriyeli sığınmacılara yönelik ifadelerini eleştiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Her defasında, 'şu ana muhalefetin başındaki zatı kale almayayım, zırvalarına cevap vermeyeyim' diyorum ama milletimize olan sorumluluklarımız en azından bazı konularda bizi harekete geçmeye mecbur bırakıyor. Bu zat, geçtiğimiz günlerde Roman vatandaşlarımızla bir araya gelmiş, iyi de etmiş. İhtiyacı var, çok önemli. Grup kürsüsünde 'kendin çal kendin oyna' misali zırvalayacağına hiç değilse gerçek hayatın içine girmiş. Tabii niyet bozuk olunca, her nasılsa bu zat en makul işi bile skandal hale getirmeyi başarıyor. Geçmişte Suriyeli kardeşlerimiz için sıkça kullandığı nefret dilini bu defa güya Roman kardeşlerimizi tahrik etmek üzere yeniden devreye almış. Bu zat, 2014 yılında Suriyeliler için 'çocuklar dilenci, kadınların ne olduğunu bir araştırın' demişti. 'Vatana ihanet etmek 1,5 milyon Suriyeliyi Türkiye'ye sokmak demektir' sözlerini edebilmişti. Aynı zat 2015 yılında, 'Suriyelileri kendi ülkelerine geri göndereceğiz' demişti. 2016 yılında bu defa Suriyelilerin yeraltı dünyasının önemli aktörleri olacağı, düzenimizi bozacağı kehanetinde bulunmuştu. Hatta hızını alamayıp demokrasi bakımından Suriye ile Türkiye'yi karşılaştırmıştı. Bu yıl ise Suriyeli sayısına ve bunlar için harcanan paraya kafayı taktı. Suriyeli sayısının ne kadar olduğunun bilinmediğini iddia ediyor. Halbuki ilgili kurumlara sorsa günü gününe tam sayısını alabilir."

Kılıçdaroğlu'nun, Suriyelilerin kendi vatanları için savaşmadığını iddia ettiğini anımsatan Erdoğan, Cerablus'ta, Dabık'ta, El Bab'da, Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleriyle omuz omuza mücadele eden ve şehit edilen binin üzerindeki ÖSO mensubunu yok saydığını söyledi.

"31 milyar dolara göz dikecek kadar aç gözlü olduğunu gösterdi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'deki ÖSO'nun komuta kademesinin ziyarete geldiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Enteresandır ki rütbesi albay olan komutanlardan bir tanesi için 'bu komutan cephedeki en fedakarlardan bir tanesi' denildi. 'Hayırdır' diye sorduğumda ise 'karnını aldılar' dediler. Açtılar ki tamamıyla karın bölümü operasyon geçirmiş. Sadece o değil, omzundan, kalçadan her taraftan mermiler almış. Fakat durmamış ve daha sonra tekrar cepheye gitmiş ve hala cephede. Bakıyorum bunların kolunda Türk bayrağı kokartı var, öbür tarafında da Suriye bayrağı var. Ey Kemal; sende bunlardaki cesaret, bunlardaki ruh, bunlardaki iman var mı? Sen ancak adamlarını Esed'e gönderirsin, en sonunda da sen onun yanına gidersin. Biz nasihat ettik olmadı, olmayınca da ilişkilerimizi kestik. Zaten bizim askerimizin oralara niçin gittiğine kafası basmadığı için 'benim askerimin hayatı o kadar ucuz değil' yaygaraları kopartabilmişti. Daha da ileri gidip Suriyeliler için harcanan 31 milyar dolara göz dikecek kadar aç gözlü olduğunu da göstermiştir."

(Sürecek)