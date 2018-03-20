AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3647 olduğunu bildirdi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan konuşmasının başında vefat eden eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Çok önemli gelişmelerin olduğu iki haftanın geride bırakıldığını belirten Erdoğan, Yargıtayın 150. kuruluş yıl dönümü programları vesilesiyle yargı mensuplarıyla bir araya geldiğini, bu kurumun yeni hizmet binasının temel atma törenini gerçekleştiğini aktardı.

Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde de çeşitli kesimlerden kadınlarla bir araya geldiklerini anlatan Erdoğan, "Kadına şiddet başta olmak üzere bu konudaki tüm tartışmaları etraflıca değerlendirerek, görüşlerimizi kamuoyuyla paylaştık. Bu programlarda ifrat ve tefrit noktasında, yüce dinimizi karalamaya yönelik her türlü yanlış adıma karşı olduğumuzu güçlü bir şekilde ifade ettik." diye konuştu.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık çoğunluğu büyükşehirlerde yaşayan, teknolojinin hayatın her anını kuşattığı günümüz dünyasındaki Müslümanların sorunlarına cevap veremeyen görüşlerin, Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin sünneti ışığında yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirttik. Tabii bu tartışma esasen bizim işimiz olmamalıydı. Ama konuşması gerekenlerin sustuğu, susması gerekenlerin konuştuğu bir ortamda gönlümüz, yüce dinimize saldırmak için pusuda bekleyenlerin değirmenine su taşıyan sorumsuzluklara rıza göstermedi. İnşallah önümüzdeki dönemde bu tartışma, alimlerimiz, ariflerimiz, abidlerimiz tarafından yerli yerine oturtulacak, İslam adına, Müslümanlar adına bir kazanca dönüşecektir."

Partisinin 9 Mart'ta gerçekleştirilen siyaset akademisinin açılışında diğer konuların yanı sıra bu konudaki görüşlerini de detaylıca ifade ettiğini hatırlatan Erdoğan, aynı hafta Mersin, Antalya, Bolu ve Sakarya il kongrelerinde de partisinin teşkilatları ve vatandaşlarla kucaklaştıklarını söyledi.

-"Hedefimiz dönemimiz bitmeden tüm muhtarlarla bir araya gelmek"

Erdoğan, 12 Mart'ta Bakanlar Kurulu toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdiklerini, ertesi gün ise önce il müftüleri, ardından da Türkiye Diyanet Vakfının İyilik Ödülleri Programı'nda Müslümanların meselelerini ele aldıklarını belirtti.

14 Mart'ta 46. defa muhtarlarla bir araya geldiklerini aktaran Erdoğan, "Türkiye'de ilk defa tüm muhtarlarımızı kucaklamaya yönelik böyle bir programı biz başlattık ve bugüne kadar kararlılıkla getirdik. İnşallah hedefimiz cumhurbaşkanlığı dönemimiz bitmeden ülkemizdeki tüm muhtarlarımızla bir araya gelmiş olmaktır." ifadesini kullandı.

Erdoğan, katıldığı Tıp Bayramı etkinliklerine de değinerek, bu alanda son 15 yılda büyük ilerleme kaydedildiğini, bunda AK Parti hükümetlerinin gerçekleştirdiği sağlık reformlarının etkili olduğunu dile getirdi.

15 Mart'ta "Liseliler Destan Yazıyor" programına katıldığını ifade eden Erdoğan, liseli gençlerin 15 Temmuz konusundaki şuuru ve heyecanını karşısında kendilerine olan güvenin bir kez daha arttığını söyledi.

-"Bizim gayemiz yapmak ve yaşatmak"

Erdoğan, Erzurum, Mardin ve Diyarbakır'a gerçekleştirdiği ziyaretleri de anımsatarak, şunları kaydetti:

"Gerek Diyarbakır'da gerek Mardin'de bugüne kadar yaşamadığımız heyecanı, görmediğimiz coşkuyu görmenin bahtiyarlığını yaşadık. Diyarbakır'da gerek kapalı spor salonu dışındaki toplantımız, gerekse Suriçi'nde bölücü terör örgütünün yol açtığı tahribatın sadece izlerinin silinmekle kalmadığını, şehrin geleceği için yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacak yatırımların gerçekleştirildiğini gördük. Konutlarıyla, tarihi evleriyle, işyerleriyle, sokaklarıyla, altyapısıyla, camilerinin ve diğer tarihi mekanlarının restorasyonuyla hakikaten çok büyük hizmetler çok kısa bir süre içinde Diyarbakır'a kazandırıldı. Terör örgütünün amacının yıkmak ve öldürmek, bizim gayemizin ise yapmak ve yaşatmak olduğunu Suriçi'nde adeta ete kemiğe bürünmüş olarak görmek mümkündür."

-"İki bayramı bir arada kutladık"

Erdoğan, konuşmasında 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi kutlamalarına katıldığını da anlattı.

O gün, iki bayramın bir arada kutlandığının altını çizen Erdoğan, hem Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümünde şehitleri ve gazileri yad ettiklerini hem de Afrin şehir merkezinin tamamen teröristlerden temizlendiği müjdesini milletle paylaştıklarını kaydetti.

Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Buraya girerken etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3647'ye yükseldi. Amerika'dan sözcü açıklama yapıyor; 'Afrin'de kaygılıyız' diyor. Biz kaygılarımızı sizlere ilettiğimizde neredeydiniz? 'Gelin burada bu terör örgütlerini temizleyelim' dediğimiz zaman neredeydiniz? Siz terör örgütleriyle iş birliği yaparak DEAŞ'ı temizleyeceğinizi bize söylemiştiniz. Yanlış yaparsınız, gelin bunu beraber yapalım dediğimizde bize inanmadınız. Buyurun şimdi PYD'sini de YPG'sini de bizim Mehmetçiğimiz, Özgür Suriye Ordumuz nasıl halletti, işte ortada. Bir taraftan Türkiye'ye, 'Siz bizim stratejik ortağımızsınız' diyeceksiniz, ondan sonra gidip teröristlerle iş birliği yapacaksınız. İşte gerçek ortada. Eğer bizimle stratejik ortaksak, bize saygı duyacaksın ve bizimle beraber yürüyeceksin. ve bizi aldatmaya kalktınız. Öyle bir aldatmaca ki 5 bin tır, fazlası var, azı yok, buraya silah soktunuz. 2 bin kargo buraya silah, mühimmat soktunuz. Biz sizden paramızla silah istedik, bize vermediniz ama terör örgütüne ücretsiz olarak bu silahı, mühimmatı verdiniz. Bu nasıl ortaklık, nasıl dayanışma? ve şimdi o açılan tüneller, o tünellerin içindeki silah, mühimmat depoları, silah, mühimmat evleri. Bak bunların hepsini şimdi yıkıyoruz. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Bütün o mühimmat da yavaş yavaş bizim elimize geçiyor, geçecek."

(Sürecek)