AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Doğu Guta'daki gelişmeler insanlığa sığar mı? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde karar alıyorlar; batsın sizin kararınız. İşleme konulmayan kararın insanlık için ne anlamı var? Siz insanlığı aldatıyorsunuz, kandırıyorsunuz. Biz boşu boşuna 'dünya beşten büyüktür' demiyoruz, anlamı bu." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Doğu Guta'daki yaşanan olaylara değindi.

"Doğu Guta'daki gelişmeler yenilir yutulur mu? Acaba Doğu Guta'daki gelişmeler insanlığa sığar mı? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde karar alıyorlar; batsın sizin kararınız. İşleme konulmayan kararın insanlık için ne anlamı var? Siz insanlığı aldatıyorsunuz, kandırıyorsunuz. Biz boşu boşuna 'dünya beşten büyüktür' demiyoruz, anlamı bu." ifadelerini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana tüm insanlığı dalga geçer gibi koymuşlar önüne, diyorlar ki 'Biz beş ülkeyiz, dünyayı biz yönetiriz, biz ne dersek o olur. Dört tanesi bir şey söylüyor, bir tanesi aykırı bir şey söylüyor, o iş bitmiştir. Böyle bir anlayış olur mu? Hadi gelin samimiyseniz, dürüstseniz bu dünyayı dünya yönetsin. Tüm dünyadaki ülkeler, şu anda bu beş ülkenin, 20 demiyorum, beş ülkenin sahip olduğu haklara onlar da sahip olsun. Dönerli bir şekilde bu yapılsın, halledilsin. Bunu biz şimdi dünyada görüştüğümüz liderlere söylediğimizde hepsi de 'haklısınız' diyor, 'hadi sesinizi çıkartın' dediğimiz zaman hiçbiri sesini çıkartamıyor. Niye? Dünya adeta bir korkular dünyası olmuş. Bir korkular hegemonyası var ve bunun karşısında hiçbir ülke sesini çıkarmıyor. Hiçbir lider kalkıp, konuşamıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs konusunda 128 ülkenin sesini çıkarttığını ve tavrını ortaya koyduğunu hatırlatarak, aynı şekilde bu tavrı bir de "dünya 5'ten büyüktür" anlayışı için ortaya koymalarını istedi.

Türkiye'nin, yalnız kalsa bile üzerine düşeni yapacağını dile getiren Erdoğan, "La galibe illallah. Allah'tan başka galip yoktur" bilinciyle olaya baktıklarını söyledi.

"Onların tankları, füzeleri, topları, uzaylara giden şusu busu, her şeyi olabilir. Teknoloji olarak her şeyi olabilir, olsun... Bizim Allah'ımız var. Olaya böyle bakacağız ve böyle yürüyeceğiz." diyen Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizin sınırları boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunun, rejimle de büyük ölçüde anlaşma sağlandığına göre, tek bir hedefi olabilir; o da Türkiye'dir. Nitekim Afrin'de ele geçirdiğimiz yerlerdeki tüm tahkimatlar tüm tuzaklar tüm silahların namluları ne yazık ki ülkemize dönüktür. Hani dosttunuz; böyle mi dosttuk. Hani biz müttefiktik, hani NATO'da beraberdik? Bunların hepsi aynen deve kuşu gibi.

Rakka tarafındaki petrol sahası kavgasını saymazsanız Fırat'ın doğusunda da aynı durum geçerlidir. Şimdi gelin, hep birlikte oturup, düşünelim. Avrupa Birliği ile olan köklü ilişkileri sebebiyle batı blokunda yer alan NATO üyesi olan ülkemize yönelik böyle bir hazırlığın yapılmasını biz nasıl DEAŞ ile Suriye'nin istikrarı ile güvenlik kaygıları ile izah edebiliriz. Buradaki hedef çok açıktır ki Türkiye'dir. Türkiye'nin toprak bütünlüğüdür. Türkiye'nin birliği, beraberliği, bekası ve kalkınmasındaki azmidir, gücüdür. İstedikleri kadar yalan söylesinler. İstedikleri oyalama taktiğini kullansınlar, istedikleri diplomasi oyunlarını oynasınlar. Biz bu gerçeği görüyoruz ve her fırsatta da yüzlerine vuruyoruz, vurmaya devam edeceğiz."

Erdoğan, sahalardaki bütün politikaları bu doğrultuda belirlediklerinin altını çizerek, "Artık bizi kimin ne dediği değil, kimin ne yaptığı ilgilendiriyor. Gözümüzün içine baka baka söylenen yalanlardan artık gına geldi. Onun için de somut uygulamasını görmediğimiz hiçbir sözün, hiçbir görüşmenin, hiçbir mutabakatın bizim nezdimizde bir kıymeti, harbiyesi yoktur. Yıllardır topraklarımızda başaramadıklarını şimdi sınırlarımız ötesinden gerçekleştirmeye çalışanlara meydanı bırakmayacağız. Nasıl yıllardır içimizdeki fitnelere geçit vermediysek, 81 milyon tek yürek, tek ses olarak ezanımıza, bayrağımıza, istiklalimize, istikbalimize sahip çıktıysak, dışarıdan gelen tehditleri de aynı şekilde karşılamakta kararlıyız." diye konuştu.

15 Temmuz'u Türkiye için bir milat olarak gördüğünü, 15 Temmuz'un bir kırılma noktası olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin 15 Temmuz'dan önceki Türkiye olmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çelikten bir kütle gibi üzerine gelen darbeyi, çıplak elleriyle durdurup, püskürten, şehadeti şeref sayarak ölümün üzerine giden Türk milletini yolundan döndürecek hiçbir güç tanımadıklarını vurgulayarak, "15 Temmuz'un hemen ardından önce Fırat Kalkanı Harekatı, şimdi Zeytin Dalı Harekatı konusunda ülkem ve millet olarak gösterdiğimiz sağlam duruş bunun en büyük ispatıdır. Özgürlük mücadelesi silah değil, yürek işidir yürek, iman işidir, iman. Elhamdülillah bizim hem silahımız var hem de kor gibi, ateş gibi yanan yüreğimiz, tunç gibi sağlam imanımız var." dedi.

(Sürecek)